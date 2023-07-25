Почти все системно значимые банки России перестали принимать доллары и евро через банкоматы

В 11 из 13 системно значимых кредитных организаций РФ перестали принимать доллары и евро через банкоматы, сообщили «Известиям» в call-центрах и пресс-службах банков. Пока сохраняется возможность внести наличную валюту в отделениях банков.

Внести доллары и евро через банкоматы нельзя в:

«Сбере»;

ВТБ (ограничения действуют с 19 апреля 2022 года);

«Открытии»;

Райффайзенбанке (с начала весны 2023 года);

Юникредитбанке (с 9 марта 2023 года);

Газпромбанке;

Совкомбанке (с 10 марта 2022 года);

Московском кредитном банке (МКБ);

Россельхозбанке (РСХБ);

Промсвязьбанке (ПСБ);

Росбанке.

В большинстве кредитных организаций причин изменений не назвали. В call-центре «Открытия» сообщили, что перестали принимать валюту через банкоматы после введения санкций в отношении банка.

Из числа системно значимых кредитных организаций доллары и евро принимают только «Альфа-банк» и «Тинькофф». В первом банке за внесение валюты комиссию не берут, во втором — берут плату в 5%.

ВТБ и еще несколько российских банков, в том числе Сбербанк, «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, «Россия», Совкомбанк, находятся под блокирующими санкциями Евросоюза. Все они были отключены от системы международных платежей SWIFT. Глава ВТБ Андрей Костин тем не менее утверждает, что российский банковский сектор работает надежно, а санкции Запада разрушили систему мировой торговли.

В июле США ввели санкции против пяти российских банков — «Тинькофф», Локо-банк (входит в топ-50), «Солидарность» и Петербургский социальный коммерческий банк (оба входят в топ-100), а также «Юнистрим», входящий в число пяти крупнейших российских игроков трансграничных переводов.

Подробности — в материале «Ъ» «В борьбе с валютаризмом».

Лаура Кеффер