Клишас заявил, что повышение возраста призыва разрушает общественный консенсус

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас стал единственным сенатором, который воздержался от голосования при принятии закона о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет. Господин Клишас назвал инициативу «непродуманной» и подрывающей доверие к власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Клишас

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Андрей Клишас

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Нельзя подрывать доверие к законодательной власти непродуманными инициативами. В обществе был консенсус по поводу призывного возраста — 18 лет. Этот консенсус разрушили и потом вернулись к тому, что есть»,— сказал господин Клишас (цитата по ТАСС).

Сегодня, 28 июля, Совет федерации одобрил закон, согласно которому с 1 января 2024 года призыву на срочную военную службу будут подлежать граждане от 18 до 30 лет. «За» проголосовали 159 из 160 присутствующих сенаторов.

В первом чтении закона в Госдуме предлагалось поэтапно повысить призывной возраст с 18–27 лет до 21–30 лет. Во втором чтении в документ были внесены поправки, сохраняющие нижнюю границу на уровне 18 лет при повышении призывного возраста до 30 лет.

Против таких поправок помимо Андрея Клишаса высказывались сенатор Виктор Бондарев, представители фракций «Новые люди», а также независимый депутат Оксана Дмитриева.

Полина Мотызлевская