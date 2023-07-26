Основатель Group-IB Сачков приговорен к 14 годам колонии строгого режима по делу о госизмене

Московский городской суд 26 июля приговорил основателя Group-IB Илью Сачкова к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 тыс. руб. по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ). Он вину не признал. Гособвинение просило назначить ему 18 лет лишения свободы.

Согласно решению суда, один день в СИЗО для Сачкова будет зачтен за один день срока в колонии. Адвокат Сергей Афанасьев сообщил «РИА Новости», что обжалует приговор. Защита также пообещала обратиться к президенту России Владимиру Путину.

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В чем именно суд признал Сачкова виновным, неизвестно. Дела по госизмене засекречены. Мосгорсуд проводил заседания в закрытом режиме. По словам адвоката Сачкова, процесс прошел в «спринтерском темпе» — за 10 рабочих дней. В прениях представитель Генпрокуратуры Милана Дигаева говорила, что вина Сачкова полностью доказана.

После начала спецоперации российское подразделение Group-IP было выделено отдельную компанию F.A.C.C.T. После того, как стало известно решение суда, F.A.C.C.T. опубликовал сообщение, в которого говорится, что Сачков продолжает работать над проектами, находясь в заключении. Некоторые сотрудники компании 26 июля пришли поддержать Сачкова в суд. Они были в футболках с его фотографией.

Илья Сачков был арестован 29 сентября 2021 года. Следователь ФСБ утверждал, что Сачков передавал сведения, составляющие гостайну, иностранным спецслужбам. В ходатайстве защиты, поданном на стадии предварительных слушаний в суде, говорилось, что ключевым свидетелем обвинения стало «заинтересованное лицо» — экс-начальник 2-го управления Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов (отбывает 22-летний срок за госизмену).

В июле в соцсетях Ильи Сачкова появилось видео, записанное в июне 2021 года, где он утверждает, что против него «готовится серьезная провокация». После ареста он говорил, что уголовное дело в его отношении возбуждено в пользу частных лиц, которым «сильно мешала» его профессиональная деятельность. 24 июля он называл возможный приговор победой американских спецслужб и спланированным ударом по российскому IT-сектору.

Group-IB создает программное обеспечение в сфере информбезопасности, сотрудничает с правоохранительными органами в расследовании киберинцидентов, а также оказывает услуги по защите авторских прав в интернете. Решениями Group-IB пользуются Сбербанк, Альфа-банк, «МегаФон», «Ростех» и другие компании. Структура также занимается оказанием услуг в сфере информационной безопасности и является официальным партнером Интерпола и Европола, среди ее клиентов — крупнейшие российские и международные компании.

Лусине Баласян