Товарам добавят индивидуальности

По данным “Ъ”, правительство уже в августе может запустить эксперимент по контролю за соответствием и безопасностью товаров c помощью информационный системы маркировки «Честный знак» — проект постановления об этом подготовил Минпромторг. Необходимость усиления контроля объясняется тем, что наличие разрешительных документов не гарантирует безопасности продукции — сейчас нельзя определить, на какой именно товар выдан документ. Эксперимент затронет производителей бутилированной воды, обуви, парфюмерии и шин, участие в нем будет добровольным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Минпромторг подготовил проект постановления правительства о проведении на всей территории РФ эксперимента по контролю за безопасностью товаров на базе государственной информсистемы мониторинга за маркируемыми товарами (система маркировки «Честный знак»). Эксперимент запланирован на срок с 1 августа 2023 года по 31 июля 2024 года и распространится на производителей бутилированной воды, обуви, парфюмерии и шин. Участие в эксперименте добровольное, им займутся Минпромторг, Минэкономики, Минцифры, Росаккредитация, Роспотребнадзор, ФТС и Ростехнадзор, а также оператор системы маркировки — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

В 2021 году Минпромторг, Росаккредитация и ЦРПТ подписали соглашение о взаимообмене сведениями о товарах, обращающихся на российском рынке. Росаккредитация передает в систему маркировки документы, подтверждающие проверку товаров на безопасность,— сертификаты и декларации о соответствии. Параллельно ведомство занималось расчисткой рынка сертификации от недобросовестных игроков для борьбы с контрафактом и фальсификатом. Сейчас данные о разрешительных документах на маркируемые товары доступны участниками оборота товаров и контролерам во всей товаропроводящей цепи.

Однако выяснилось, что наличие таких документов не подтверждает безопасность продукции. «Содержание разрешительных документов не проходит проверку соответствия описанию товара в информационной системе маркировки, и однозначно определить, на какой именно товар выдан документ, не представляется возможным»,— указано в пояснительной записке. В Минпромторге “Ъ” сообщили, что это приводит к тому, что недобросовестные предприниматели могут использовать разрешительные документы не на ту продукцию или за рамками сертифицированной партии (если документ выпущен на ограниченную партию), а также применять отозванные или аннулированные сертификаты и декларации о соответствии.

«Сегодня нет возможности оценить, что производитель или импортер выпустили на рынок больше товара, чем разрешено по документам. Интеграция информационных систем Росаккредитации и маркировки позволит привязать к каждому сертификату набор уникальных идентификаторов товара. В этом случае то, что мы сможем видеть, к какому конкретному товару привязан какой документ, не позволит вводить в оборот большую партию, чем указано в документах»,— рассказывают в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

По замыслу Минпромторга, эксперимент должен создать механизмы проверки корректности отнесения разрешительных документов к конкретному экземпляру товара и сверки объемов продукции, вводимой в оборот. В ЦРПТ считают, что проведение эксперимента по взаимодействию информсистем Росаккредитации, Роспотребнадзора и «Честного знака» для проверки статуса разрешительных документов станет большим шагом к обеспечению безопасности товаров и защите интересов граждан. «Привязка разрешительного документа к конкретному маркированному товару и синхронизация актуального статуса документов дадут возможность реализовать и механизмы общественного контроля. Информация от пользователей будет распределяться по личным кабинетам ведомств — Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Росздравнадзора. В системе появятся кабинеты Росаккредитации для проведения проверки обращений с привлечением органов по сертификации и отзыва документов на небезопасные товары»,— сообщили в ЦРПТ.

Контроль продукции становится системным Власти последовательно наращивают возможности использования маркировки для контроля над рынками и для подтверждения безопасности продукции. Маркировка позволяет реализовать риск-ориентированный подход к проверкам, способствуя обелению рынка даже в условиях моратория на них. Ранее Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промпродукции одобрила типовые индикаторы риска нарушения обязательных требований по контролю розничной продажи алкогольной и табачной продукции. На этой неделе Госдума в третьем чтении приняла закон, который закрепил контроль за соблюдением требований к маркировке продукции за Роспотребнадзором. В ЦРПТ поясняют, что изменения позволяют «разморозить» применение уже существующих норм уголовного и административного кодекса, в частности ст. 15.12.1 КоАП РФ, которая предполагает ответственность за непредставление сведений (нарушение порядка или сроков их передачи) или представление неполных и недостоверных сведений ЦРПТ в виде штрафов от 50 тыс. до 100 тыс. руб. До этого статья практически не применялась по причине отсутствия уполномоченного контролирующего органа. Диана Галиева

Диана Галиева