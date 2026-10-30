Смазанные результаты

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Экспорт подсолнечного масла в январе—сентябре сократился на 2%
За январь—сентябрь 2026 года поставки за рубеж российского подсолнечного масла сократились на 2% в годовом выражении, до 3,3 млн тонн. Экспортеры пережили непростой сентябрь, когда закрытие южных портов и поздняя уборка урожая привели к почти двукратному снижению отгрузок. В октябре рынок стал восстанавливаться. Но за весь сезон экспорт вряд ли превысит 3,6 млн тонн при потенциале в 5 млн тонн.
Совокупный экспорт подсолнечного масла из России в январе—сентябре составил 3,3 млн тонн, подсчитали в OleoScope. Значение снизилось на 2% в годовом выражении. Непосредственно в сентябре (первый месяц сельхозгода у масличных), следует из материалов аналитиков, объем поставок за границу составил 0,11 млн тонн. Это почти в два раза меньше значения за тот же период прошлого года — 0,2 млн тонн.
Сентябрьское снижение экспорта подсолнечного масла произошло в условиях логистических ограничений из-за вывода из строя инфраструктуры портов Азово-Черноморского бассейна после атак БПЛА. Дополнительно сказаться на объемах поставок, по словам директора «Совэкона» Андрея Сизова, могло отставание уборочной кампании от прошлого года. Он не исключает, что сам по себе сентябрь может быть непоказательным для рынка.
В октябре экспорт подсолнечного масла начал расти. Только морские поставки, по оценке «Совэкона», составили 0,3 млн тонн, прибавив год к году на 32,5%. Общие отгрузки оцениваются в 0,4 млн тонн, на 15–20% выше прошлого года.
Это произошло за счет активизации отгрузок через порты северо-западной части страны, в том числе Санкт-Петербурга, говорит Андрей Сизов. Аналогичная картина сейчас наблюдается с зерном, где в свете падения пропускной способности портов Черного моря ключевым хабом становится Балтика. В октябре на долю местных портов, по данным аналитиков «Русагротранса», могло прийтись 65% российского экспорта пшеницы.
Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько отмечает, что зависимость экспорта подсолнечного масла от южных портов изначально была ниже, чем у зерна. В прошлом году они формировали около половины поставок. Остальная часть шла через Каспийское море и Дальний Восток. Умеренно пессимистичный прогноз ИКАР предполагает, что в период всего сезона-2026/27 (длится с 1 сентября 2026 по 31 августа 2027 года) совокупный экспорт подсолнечного масла составит 3,6 млн тонн при потенциале в 5 млн тонн. Но есть и другой сценарий — 3,2 млн тонн, отмечает господин Рылько. Ключевыми покупателями масла в январе—сентябре аналитики OleoScope называют Индию и Турцию. На них пришлось 27,9% и 17,5% продаж соответственно.
Совокупный экспорт рапсового масла за первые девять месяцев 2026 года, по данным OleoScope, составил 1,14 млн тонн, увеличившись на 4% год к году. В сентябре показатель достиг 0,13 млн тонн, снижение год к году составило более 40%. Единственным крупным покупателем здесь выступает Китай. На долю страны за первые девять месяцев 2026 года пришлось 85% российского рапсового масла. Дмитрий Рылько напоминает, что часть продукции не могут вывести в Китай из-за найденных в ней следов ГМО. Найти альтернативный рынок сбыта, по его словам, проблематично.
Российский экспорт соевого масла, согласно OleoScope, в январе—сентябре составил 0,5 млн тонн, прибавив год к году 4%. В сентябре объем поставок, исходя из данных аналитиков, составил 0,05 млн тонн. Это ниже значения 2025 года — 0,1 млн тонн. Основные поставки соевого масла в январе—сентябре, по данным OleoScope, осуществлялись в Алжир и Индию.
В сегменте масличных культур по итогам января—сентября виден накопленный рост. Их совокупные поставки составили 2,94 млн тонн, прибавив год к году 62%, отмечают в OleoScope. В сентябре, следует из материалов аналитиков, экспорт вырос на 56,3% год к году, до 0,25 млн тонн.
Основной культурой для экспорта остаются соевые бобы. Объем их поставок за границу в январе—сентябре составил 1,56 млн тонн, увеличившись за год более чем в три раза, отмечают в OleoScope. Это связано с высоким урожаем прошлого года. В новом сезоне конъюнктура, вероятно, начнет меняться: валовый сбор сои в России снизится на 10,9% из-за сокращения посевных площадей (см. “Ъ” от 27 августа). Еще одно растущее направление — семена льна. За январь—сентябрь их поставки на экспорт составили 830 тыс. тонн, прибавив год к году 26%, отмечают в OleoScope. Почти весь объем был направлен в Китай (685 тыс. тонн) и Казахстан (82 тыс. тонн)