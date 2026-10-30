Смазанные результаты

Основной культурой для экспорта остаются соевые бобы. Объем их поставок за границу в январе—сентябре составил 1,56 млн тонн, увеличившись за год более чем в три раза, отмечают в OleoScope. Это связано с высоким урожаем прошлого года. В новом сезоне конъюнктура, вероятно, начнет меняться: валовый сбор сои в России снизится на 10,9% из-за сокращения посевных площадей (см. “Ъ” от 27 августа). Еще одно растущее направление — семена льна. За январь—сентябрь их поставки на экспорт составили 830 тыс. тонн, прибавив год к году 26%, отмечают в OleoScope. Почти весь объем был направлен в Китай (685 тыс. тонн) и Казахстан (82 тыс. тонн)