Путин принял президента Южного Судана в Кремле

Владимир Путин поблагодарил южносуданского президента за посещение мероприятия и отметил дружественный характер отношений между странами. По его словам, Москва и Джуба работают над укреплением экономического сотрудничества. «Очевидно, что потенциал наш не раскрыт, конечно, полностью»,— сказал президент.