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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
МирПереговоры

Путин принял президента Южного Судана в Кремле

Президент России Владимир Путин встретился с президентом Южного Судана Салвой Кииром. Рабочая беседа прошла в Большом Кремлевском дворце по завершении саммита «Россия — Африка».
Владимир Путин поблагодарил южносуданского президента за посещение мероприятия и отметил дружественный характер отношений между странами. По его словам, Москва и Джуба работают над укреплением экономического сотрудничества. «Очевидно, что потенциал наш не раскрыт, конечно, полностью»,— сказал президент.
Россия, по словам господина Путина, продолжит помогать Южному Судану готовить специалистов. Он напомнил, что в следующем учебном году российские вузы добавят 40 мест для студентов из Южного Судана.