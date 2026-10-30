Путин принял президента Южного Судана в Кремле
Президент России Владимир Путин встретился с президентом Южного Судана Салвой Кииром. Рабочая беседа прошла в Большом Кремлевском дворце по завершении саммита «Россия — Африка».
Владимир Путин поблагодарил южносуданского президента за посещение мероприятия и отметил дружественный характер отношений между странами. По его словам, Москва и Джуба работают над укреплением экономического сотрудничества. «Очевидно, что потенциал наш не раскрыт, конечно, полностью»,— сказал президент.
Россия, по словам господина Путина, продолжит помогать Южному Судану готовить специалистов. Он напомнил, что в следующем учебном году российские вузы добавят 40 мест для студентов из Южного Судана.