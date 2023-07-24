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Коммерсантъ FM
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Путин подписал закон о цифровом рубле

Президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы. Теперь российский рубль будет представлен в трех формах: наличной, безналичной и цифровой. Закон, за исключением ряда положений, вступит в силу с 1 августа 2023 года.

Совершать операции с цифровым рублем можно будет при помощи специальной информационной системы. В соответствии с подписанным президентом законом, оператором системы становится Банк России. Регулятор также определит тарифы на операции с цифровым рублем и сроки, за которые российские банки должны обеспечить для клиентов возможность использовать операции с новой валютой. Для граждан стоимость операций с цифровым рублем будет бесплатной, для бизнеса — 0,3% от размера платежа.

Цифровой рубль: что это такое и как им пользоваться

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Цифровой рубль — это уникальный электронный код (токен). В отличие от криптовалюты, его эмитирует исключительно Банк России. Также он обеспечен золотовалютными резервами и привязан к стоимости национальной валюты. Храниться цифровые рубли будут в цифровых кошельках.

Инициатива о цифровом рубле была разработана группой депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Госдума одобрила закон во втором и третьем чтениях 11 июля. 19 июля введение цифрового рубля одобрил Совет федерации. Банк России запланировал тестирование цифровых рублей в реальных операциях на август.

Подробности — в материале «Ъ» «Цифровому рублю обозначили правила».

Милена Костерева

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