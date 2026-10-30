Лантратова: автобусы с людьми отправляются из Армянска в РФ и на Украину
Гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области завершается, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. По ее словам, миссия прошла без каких-либо инцидентов, обе стороны отметили высокую организацию.
«Сейчас мы уже находимся на территории Армянска. Рассаживаемся по колоннам... Мы сейчас сопровождаем людей к пункту временного размещения» — сказала госпожа Лантратова в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.
Уполномоченный по правам человека добавила, что колонны автобусов с людьми разъезжаются в Россию и на Украину. Она поблагодарила российских военнослужащих и первую леди США Меланию Трамп за помощь в организации миссии.
Режим тишины в Алешках действует с 04:00 мск 27 октября до 22:59 мск 1 ноября. За это время российская и украинская стороны планировали привезти в город гуманитарную помощь и эвакуировать жителей. Для эвакуации подготовили 25 автобусов, которые рассчитаны на 750 человек. Предусмотрен транспорт и для тех, кто не может ходить.