Лантратова: автобусы с людьми отправляются из Армянска в РФ и на Украину

Режим тишины в Алешках действует с 04:00 мск 27 октября до 22:59 мск 1 ноября. За это время российская и украинская стороны планировали привезти в город гуманитарную помощь и эвакуировать жителей. Для эвакуации подготовили 25 автобусов, которые рассчитаны на 750 человек. Предусмотрен транспорт и для тех, кто не может ходить.