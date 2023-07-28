ЕС добавил в санкционный список 7 физлиц и 5 компаний

Евросоюз расширил (.pdf) санкции против России, добавив туда 7 физических лиц и 5 компаний, среди них — интернет-издание «Инфорос» и три его учредителя, а также АНО «Диалог».

В санкционный список вошли издание «Инфорос», АНО «Диалог», ГК «Структура», Институт стран СНГ, а также ООО «Агентство социального проектирования». Среди физических лиц — глава АНО «Диалог» Тимофей Васильев, основатель ГК «Структура» Илья Гамбачидзе, основатель Института стран СНГ Александр Старунский, гендиректоры «Инфороса» Анастасия Кириллова и Нина Дорохова, политолог Сергей Пантелеев и директор Делового клуба ШОС Денис Тюрин. Сергей Пантелеев и Денис Тюрин в документах ЕС указаны как «офицеры ГРУ».

Согласно пресс-релизу ЕС, ограничительные меры введены в отношении физлиц и компаний, которые ответственны за проведение кампании под названием «RRN» («Recent Reliable News»), направленной «на искажение информации и распространение пропаганды в поддержку агрессивной войны России против Украины». По данным ЕС, названные физические и юридические лица причастны к созданию поддельных веб-страниц и правительственных веб-сайтов, а также к ведению поддельных учетных записей в социальных сетях.

«С этими новыми списками мы посылаем сильный сигнал, что мы знаем, как они манипулируют нашим информационным пространством и как они работают. Мы полны решимости предотвращать, сдерживать и эффективно реагировать на эти угрозы с помощью новых инструментов»,— заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

26 июля комитет постоянных представителей при ЕС (COREPER) продлил действие санкций в отношении России на шесть месяцев из-за «нарушений территориальной целостности Украины». Впервые ограничения были введены в конце июля 2014 года на год в ответ на российские действия, «дестабилизирующие ситуацию на Украине». Позднее их действие неоднократно продлевали, а после ввода войск РФ на Украину в феврале 2022 года ограничения существенно расширили. На данный момент ЕС ввел 11 пакетов новых санкций в отношении России.

Полина Мотызлевская