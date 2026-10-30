Чистая прибыль «Русала» по РСБУ за девять месяцев сократилась в 300 раз
Чистая прибыль «Русала» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за январь — сентябрь 2026 года составила 635,67 млн руб. Это примерно в 300 раз ниже, чем за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности компании.
За первые девять месяцев 2025 года чистая прибыль «Русала» достигала 193 млрд руб. Информацию о выручке, валовой прибыли и себестоимости продаж за январь — сентябрь этого года «Русал» не раскрыл. Убыток от продаж составил 2,45 млрд руб. после прибыли в размере 161,40 млрд руб. Прибыль до налогообложения сократилась до 865,53 млн руб. За аналогичный период прошлого года показатель составил 193,32 млрд руб.
По состоянию на 30 сентября долгосрочные обязательства «Русала» сократились с 77,93 млрд руб. в прошлом году до 10,12 млрд руб. Краткосрочные обязательства выросли до 326,71 млрд руб. по сравнению с 228,783 млрд руб. на конец 2025 года.