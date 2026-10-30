Чистая прибыль «Русала» по РСБУ за девять месяцев сократилась в 300 раз

За первые девять месяцев 2025 года чистая прибыль «Русала» достигала 193 млрд руб. Информацию о выручке, валовой прибыли и себестоимости продаж за январь — сентябрь этого года «Русал» не раскрыл. Убыток от продаж составил 2,45 млрд руб. после прибыли в размере 161,40 млрд руб. Прибыль до налогообложения сократилась до 865,53 млн руб. За аналогичный период прошлого года показатель составил 193,32 млрд руб.