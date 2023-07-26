Американский производитель респираторов 3М продал активы в России

Американская корпорация 3М во втором квартале 2023 года вышла из российских активов и получила $18 млн прибыли, говорится в отчетности компании.

Компания 3М — производитель средств индивидуальной защиты, продукции для промышленности, безопасности труда и других отраслей — еще весной 2022 года заявила о приостановке поставок в Россию. В сентябре компания приняла решение о продаже российских активов. 3М отразила в отчете за четвертый квартал 2022 года $109 млн расходов до уплаты налогов, связанных с планами по уходу из России.

В России у 3М два завода — в подмосковном Волоколамске (им управляет АО «3М Россия») и в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане (ООО «3М Волга»). В марте РБК сообщал, что 3М договорилась о продаже российских заводов с научно-производственным холдингом «ВМП» под руководством Михаила Вахрушева. Гендиректор «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров тогда оценивал стоимость предприятий в $20–25 млн без учета доступа к технологиям и интеллектуальной собственности.

В июне ООО «3М Волга» перешло казахстанской Ledvakh Trade, возглавляемой господином Вахрушевым. В том же месяце он стал гендиректором АО «3М Россия».

НПХ «ВМП» производит антикоррозионные материалы для металла и бетона, огнезащитные составы, полимерные напольные покрытия и металлические порошки. Выручка НПХ «ВМП» за 2021 год составила 1,8 млрд руб., чистая прибыль — 194,6 млн руб. Финансовых данных компаний за 2022 год в «СПАРК-Интерфаксе» на текущий момент нет. Совокупная выручка «3М Россия» и «3М Волга» за 2022 год составила 4,4 млрд руб.

Полина Гриценко