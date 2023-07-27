Россия с КНДР засели в одном окопе

Министр обороны РФ Сергей Шойгу завершил свой первый визит в КНДР. В Пхеньяне он был принят северокорейским лидером Ким Чен Ыном, провел переговоры со своим коллегой Кан Сун Намом, осмотрел выставку вооружений и принял участие в военном параде. Принимающая сторона выразила «полную поддержку справедливой борьбе армии и народа России за защиту суверенитета и безопасности страны», а также заверила гостей в готовности и «дальше укреплять сотрудничество и солидарность в одном окопе антиимпериалистической борьбы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министра обороны РФ Сергея Шойгу встретили в КНДР со всеми возможными почестями

Фото: Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости Министра обороны РФ Сергея Шойгу встретили в КНДР со всеми возможными почестями

Фото: Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Сергей Шойгу отправился в Пхеньян впервые и сразу на три дня. Как уже писал “Ъ”, поводом для поездки стало празднование 70-летия со дня заключения перемирия в корейской войне 1950–1953 годов, которое в КНДР называют Днем Победы в великой Отечественной освободительной войне. Официальные делегации из России и Китая посетили Северную Корею впервые с начала пандемии коронавируса: в последние три года и без того самая закрытая страна мира жила практически в условиях полной изоляции (см. “Ъ” от 26 июля).

О том, как прошел визит Сергея Шойгу в Пхеньян, известно только из официальных источников — пресс-релизов Минобороны РФ и сообщений Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Российская делегация прибыла в КНДР, как сообщил сайт оборонного ведомства РФ, во вторник вечером. В международном аэропорту Сунан (пригород Пхеньяна) ее встретили министр обороны Кан Сун Нам и рота почетного караула Корейской народной армии (КНА).

«Теплая атмосфера приветствия царила в Пхеньянском международном аэропорту, куда прибыла миссия дружбы армии и народа России, которая будет вносить значимый вклад в укрепление и развитие стратегических и традиционных корейско-российских дружественных отношений, прочно завязанных на едином пути антиимпериализма и самостоятельности, на новом и более высоком уровне в соответствии с велением времени,— говорится о встрече на русскоязычной версии сайта ЦТАК.— Военнослужащие КНА, выражая боевой привет и полную поддержку армии и народу России, которые для защиты суверенных прав и интересов развития государства, осуществления международной справедливости борются против произвола и своеволия империалистов, бурными аплодисментами встретили военную делегацию РФ». Далее же российская делегация во главе с Сергеем Шойгу, как сообщает ЦТАК, «направилась на место ночлега».

В среду утром министр обороны РФ провел переговоры со своим северокорейским коллегой. «С благодарностью воспользовался вашим приглашением посетить Пхеньян — столицу дружественного нам государства. Признателен корейским друзьям за предложенную насыщенную программу. С первых минут ощутил вашу заботу и ваше внимание. Возможно не только активно поработать, но и узнать много интересного о КНДР, вашей культуре, традициях и достопримечательностях»,— сказал генерал армии Сергей Шойгу, согласно сайту Минобороны РФ. Он назвал КНДР «важным партнером России», напомнил, что страны «связывают общая граница и богатая история сотрудничества», и выразил намерение «последовательно развивать двусторонние связи по всем направлениям».

ЦТАК же уточнило, что «на переговорах обсуждены вопросы по дальнейшему укреплению стратегических и традиционных корейско-российских дружественных отношений в соответствии с историческим взаимопониманием и договоренностями, достигнутыми уважаемым товарищем Ким Чен Ыном и уважаемым президентом Владимиром Владимировичем Путиным, по расширению и развитию боевого содружества и сотрудничества между армиями двух стран».

«Стороны обменялись мнениями по вопросам региональной и глобальной повестки дня, представляющим взаимный интерес, и пришли к полному согласию»,— сообщило госагентство.

Далее Сергей Шойгу возложил цветы к монументу освобождения в Пхеньяне (он был воздвигнут в знак благодарности советским воинам, павшим при освобождении Кореи в 1945 году), а также к монументам основателя КНДР Ким Ир Сена и второго руководителя страны Ким Чен Ира — соответственно, деда и отца нынешнего лидера Ким Чен Ына. После этого российская делегация отправилась на выставку северокорейских вооружений. В Минобороны РФ эту часть визита подробно освещать не стали, зато ЦТАК опубликовало длинный отчет о мероприятии (снабдив его фотографиями, которые, по сообщениям южнокорейских СМИ, тут же принялись изучать в Сеуле). Посмотреть там было на что: на выставке были представлены новейшие северокорейские ракеты (включая межконтинентальную баллистическую), тяжелая техника, а также беспилотники (так похожие на американские дроны, что в Южной Корее решили, что северянам удалось взломать серверы военно-промышленных гигантов США и выкрасть документацию).

В мероприятии участвовал и северокорейский лидер, поблагодаривший российскую делегацию за приезд. «Товарищ Ким Чен Ын, беседуя с Сергеем Шойгу, выразил мнение о вопросах, представляющих взаимный интерес в борьбе против своеволия и произвола империалистов, за защиту суверенитета и интересов развития двух стран, за осуществление международной справедливости и глобального мира»,— описало их первый контакт агентство ЦТАК.

В этот же день Сергей Шойгу был отдельно принят Ким Чен Ыном. В Минобороны РФ по этому поводу лишь заявили, что «в ходе беседы с лидером КНДР состоялся обмен мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности». ЦТАК же сообщило, что в ходе встречи российский министр передал северокорейскому лидеру «личное письмо» от президента РФ Владимира Путина. Ким Чен Ын, как сказано на сайте агентства, назвал это послание «теплым и прекрасным».

«На беседе они, трогательно вспоминая давнюю историю корейско-российской дружбы, обменялись оценками и мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес в сфере оборонной безопасности, по обстановке обеспечения региональной и международной безопасности, о которых пришли к согласию. Беседа прошла в дружественной атмосфере, полной чувством боевого содружества»,— отрапортовало на русском языке ЦТАК.

Вечером состоялся торжественный прием в честь приезда российской делегации. Выступивший на нем с речью министр обороны КНДР Кан Сун Нам, согласно сообщению ЦТАК, подчеркнул, что визит Сергея Шойгу «послужит знаменательным моментом, демонстрирующим мощь боевой сплоченности армий и народов двух стран, которая достигнута в исторической борьбе против совместного врага и укрепилась на совместном фронте против происков развязывания агрессивной войны со стороны враждебных сил». «Резко изменяющаяся нынешняя международная военно-политическая ситуация требует от армий двух стран — КНДР и РФ», как заявил Кан Сун Нам далее, «решительно противостоять разбойнической стратегии мирового господства США и дальше укреплять взаимодействие и сотрудничество на принципах защиты государственной власти и охраны государственных интересов».

«Выражая полную поддержку справедливой борьбе армии и народа России за защиту суверенитета и безопасности страны», северокорейский министр заверил своего российского коллегу в готовности и «дальше укреплять сотрудничество и солидарность в одном окопе антиимпериалистической борьбы».

Затем с речью выступил Сергей Шойгу, который поблагодарил принимающую сторону за прием, поздравил КНДР с предстоящим праздником и, как следует из сообщения ЦТАК, дал высокую оценку Корейской народной армии. «Он подчеркнул, что КНА, тесно сплоченная вокруг верховного главнокомандующего, неустанно укрепляла свою мощь, прославляя героические подвиги в Отечественной освободительной войне, в результате чего стала сильнейшей в мире армией»,— говорится на сайте агентства. Российской версии речи Сергея Шойгу нет.

В ночь на четверг российская делегация (а также китайская, возглавляемая заместителем председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном) посетила торжественный гала-концерт, посвященный годовщине событий 1953 года. На мероприятии был и глава КНДР, о чем, конечно, в подробностях сообщило ЦТАК: «Как только товарищ Ким Чен Ын вместе с главами делегаций вошел в зрительный зал театра, бурные возгласы потрясли зал. Товарищу Ким Чен Ыну преподнесли букеты ароматных цветов милые дети. Также главам делегаций дарили букеты цветов, в которых отражено чувство дружбы».

В четверг Сергей Шойгу должен был участвовать в военном параде — о соответствующих планах заранее сообщили в Минобороны РФ. Но на момент сдачи номера в печать подробностей не привела ни российская, ни северокорейская сторона. Лишь южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на источники сообщило, что мероприятие состоялось.

Елена Черненко