ФРС повысила ключевую ставку на 25 б. п., до 5,25–5,5%

Федеральная резервная система (ФРС) США повысила диапазон ключевой ставки до 5,25–5,50% с 5,00–5,25%. Базовая процентная ставка повышена на 25 базисных пунктов (б. п.). Глава ФРС Джером Пауэлл не исключил дальнейшего увеличения ставки в будущем.

Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков. Как отмечает Reuters, ставка достигла самого высокого уровня за 16 лет. Решение принято на фоне борьбы с инфляцией выше целевого уровня. ФРС отметила, что «продолжит оценивать дополнительную информацию и ее последствия для денежно-кредитной политики».

Джером Пауэлл на пресс-конференции сообщил, что ФРС пока не принимала никаких решений по поводу дальнейшего повышения ставки. Регулятор примет такие меры, если на необходимость этого будут указывать макроэкономические данные. По мнению господина Пауэлла, процесс возвращения к целевой инфляции в 2% будет долгим.

Повышение ставки по федеральным кредитным средствам было принято единогласно членами Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Они отметили умеренные темпы роста экономики, устойчивый прирост рабочих мест, низкий уровень безработицы, но «по-прежнему повышенную инфляцию». Комитет оценивает банковскую систему как надежную и устойчивую. «Ужесточение кредитных условий для домохозяйств и бизнеса, вероятно, будет сказываться на экономической активности, темпах трудоустройства и инфляции. Потенциальный масштаб этих последствий по-прежнему не ясен»,— говорится в заявлении.

Комитет по операциям на открытом рынке продолжит изучать влияние повышения ставок на экономику «при определении степени дополнительного ужесточения политики, которое может быть целесообразным» для достижения целевого уровня инфляции 2%. Как пишет Reuters, заявление ФРС мало чем отличается от июньского и оставляет открытой возможность для дальнейшего ужесточения политики.