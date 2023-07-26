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Коммерсантъ FM
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Суд арестовал социолога Бориса Кагарлицкого по делу об оправдании терроризма

Сыктывкарский суд избрал меру пресечения в виде ареста для социолога Бориса Кагарлицкого, признанного иностранным агентом. Уголовное дело в отношении профессора Кагарлицкого было возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-коммуникационных сетей, в том числе сети Интернет). Речь о видеоролике на YouTube, касающемся взрыва на Крымском мосту, размещенном в октябре прошлого года.

Борис Кагарлицкий (признан иностранным агентом)

Борис Кагарлицкий (признан иностранным агентом)

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Борис Кагарлицкий (признан иностранным агентом)

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

На суде 64-летний обвиняемый заявил, что «дело является политическим», а также о том, что «оно никак не связано с Сыктывкаром». Борис Кагарлицкий, живущий в Москве, сказал, что не знает причин его этапирования в Коми в рамках расследования.

Заседание было проведено в закрытом от прессы режиме по ходатайству следствия. На предложение фигуранта дела разрешить журналистам освещение заседания суд вынес отказ.

В результате по итогам заседания стало известно о том, что преподаватель социологии и экономики арестован в зале суда, поскольку мера пресечения ему избрана в качестве ареста. Таким образом, Борис Кагарлицкий на период следствия будет находиться в Сыктывкарском местечке Нижний Чов, где базируется следственный изолятор.

Дарья Шучалина, Сыктывкар

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