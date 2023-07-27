Путин: Россия бесплатно поставит и доставит в ряд африканских стран по 25-50 тысяч тонн зерна

Президент Владимир Путин выступил на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия—Африка в Санкт-Петербурге. Он заявил, что гости форума находятся среди друзей и единомышленников, отметил рост торговли со странами Африки, а также раскритиковал Запад за неисполнение условий зерновой сделки. Президент заявил, что в ближайшие три-четыре месяца Россия поставит некоторым странам Африки по 25-50 тыс. тонн зерна.

Глава государства посетовал, что инициатива, которая должна была способствовать обеспечению мировой продовольственной безопасности, так и не достигла своих целей. Как отметил президент, более 70% зерна с Украины попало в страны ЕС, а на долю африканских стран пришлось менее 3% от общего объема — менее 1 млн тонн зерна.

По словам Владимира Путина, не были выполнены российские условия, в силу чего Москва приостановила участие в черноморской инициативе. Глава государства пообещал, что на фоне этого решения в ближайшие месяцы Россия сама бесплатно поставит в Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритрею по 25-50 тысяч тонн зерна и обеспечит бесплатную доставку.

«Ни одно из условий сделки, касавшихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, выполнено не было, ни одно»,— сказал господин Путин.

Он отметил, что Россия согласилась участвовать в зерновой сделке, в том числе для того, чтобы были сняты ограничения на поставки зерна и удобрений. Однако, по словам президента, «на деле ничего не произошло».

«Россия пошла на участие в этой так называемой сделке, в том числе с учетом содержавшихся в ней обязательств о том, что будут сняты нелегитимные препятствия для поставок на мировые рынки нашего зерна и удобрений. И хочу вам сказать, что и в этом, и прежде всего в этом заключается помощь беднейшим странам»,— подчеркнул он.

Рассуждая о причинах ограничений в отношении России со стороны западных стран, Владимир Путин отметил, что все запреты свидетельствуют о нежелании Запада помогать африканским государствам. «Ну, хорошо, кто-то не хочет, чтобы Россия, как некоторые говорят, обогащалась и направляла деньги на военные цели. Но это же безвозмездная передача. Нет, не выпускают. Несмотря на все пустые разговоры о желании помочь беднейшим странам»,— сказал президент.

17 июля российская сторона не продлила сделку по безопасному вывозу украинского зерна через гуманитарные коридоры в Черном море, объяснив это невыполнением второй части стамбульской договоренности. Помочь реанимировать зерновую сделку сейчас пробует Турция, а Болгария, Румыния, Евросоюз и ООН пытаются способствовать продолжению экспорта украинского зерна по суше и морю.

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