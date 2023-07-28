Совет федерации одобрил штрафы до 30 тыс. рублей за неявку в военкомат

Совет федерации на пленарном заседании 28 июля принял закон о введении штрафов в размере от 10 до 30 тыс. руб. за неявку в военкомат после получения повестки (ст. 21.5 КоАП РФ). На данный момент по ст. 21.5 КоАП предусмотрен штраф в размере от 500 до 3 тыс. руб. Новый закон вступит в силу с 1 октября 2023 года.

Согласно принятым поправкам, за неуведомление военкомата об изменении семейного положения, о получении образования, смене места работы, учебы, должности или места пребывания выписывается штраф от 1 до 5 тыс. руб. Ранее поправки предлагали штраф в 10–20 тыс. руб.

Штраф за несообщение о выезде из России на срок более шести месяцев или въезде страну — от 5 тыс. до 15 тыс. руб. (сейчас от 500 до 3 тыс. руб.). Штраф от 10 тыс. до 20 тыс. руб. назначен за несообщение о выезде с места жительства и пребывания на срок более трех месяцев в период призыва, в том числе выезд с не подтвержденных регистрацией мест жительства и пребывания.

Поправки также вводят повышенные штрафы за отказ от выполнения военно-транспортных мобилизационных обязанностей. За отказ от передачи транспорта армии назначаются штрафы до 25, 50 и 400 тыс. руб. для физлиц, должностных лиц и компаний соответственно.

Полина Мотызлевская