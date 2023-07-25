Суд отправил под домашний арест инженера ТЦ «Времена года»

Пресненский суд Москвы отказался отправлять в следственный изолятор Евгения Боткина — главного инженера компании, которая обслуживала торговый центр «Времена года». Из-за прорыва трубы в ТЦ погибли четыре человека, десять пострадали.

Евгению Боткину избран домашний арест до 24 сентября, передает «Интерфакс». Таким образом, суд отказался удовлетворить ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. 39-летнему Евгению Боткину предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц (ч. 3 ст. 217 УК).

В ТЦ «Времена года» днем 22 июля прорвало трубу с горячей водой. Погибли четыре сотрудницы гипермаркета «Глобус Гурмэ». Десять человек получили ожоги.

Что могло стать причиной ЧП в торговом центре — в материале «Ъ FM» «"Времена года" сменились трагедией».

Леонид Уварчев