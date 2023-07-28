Путин: Россия списала африканским странам $23 млрд долгов

Владимир Путин, выступая на втором дне форму Россия—Африка, заявил, что страны связывают тесные узы дружбы. Он напомнил, что Москва списала африканским странам долгов суммарно на $23 млрд. Президент сообщил, что Россия выделит около $90 млн африканским странам для развития. Москва намерена и далее помогать развитию Африканского континента, предоставляя торговые преференции, подчеркнул он.

«Россия участвует и в усилиях по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списанной нами задолженности составляет 23 миллиарда долларов. По последним запросам африканских стран выделим на эти цели их развития еще более 90 миллионов»,— отметил глава государства.

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