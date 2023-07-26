Росгвардия разминировала своих

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил о раскрытии очередной коррупционной схемы в Росгвардии. На этот раз должностные лица ведомства похитили 227 млн руб., закупая по завышенным ценам мобильные комплексы разминирования «Аракс». Подозреваемыми в мошенничестве, по данным депутата, стали двое офицеров Росгвардии и пара коммерсантов. В СКР же отмечают, что подозреваемых в деле пока еще нет, а само расследование ведется по факту предполагаемых махинаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Депутат Хинштейн написал в своем Telegram-канале, что служба собственной безопасности Росгвадии и ФСБ выявили коррупционную схему. При закупке мобильных комплексов разминирования «Аракс» должностные лица Росгвардии вступили в сговор с поставщиками из ООО «Комплексные системы». В результате комплексы были закуплены по заведомо завышенной цене. Ущерб бюджету составил 227 млн руб.

Главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР в понедельник возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). А во вторник следователи при силовой поддержке Росгвардии провели серию обысков у подозреваемых.

Задержаны и доставлены в ГВСУ СКР для проведения следственных действий начальник управления жилполитики департамента строительства Росгвардии Ярослав Наконечный (ранее — экс-замначальника департамента реализации госпрограмм, ДГП), начальник отдела ДГП Игорь Елисеев, а также гендиректор ООО «Комплексные системы» Олег Чекрышев и его заместитель.

Теперь решается вопрос об избрании для них мер пресечения, отметил депутат.

При этом господин Хинштейн, ранее работавший в Росгвардии, подчеркнул, что данное расследование было инициировано главой ведомства Виктором Золотовым.

В СКР, подтвердив расследования махинаций при госзакупках в Росгвардии, сообщили, что уголовное дело пока возбуждено по факту, а обвиняемых и подозреваемых в нем нет. Сотрудниками ГВСУ СКР допрошены 12 человек. С целью изъятия документов, имеющих отношение к делу, проведены около 20 обысков. Выполняются и иные следственные действия, в том числе чтобы выявить причастных к преступлению.

Передвижные комплексы обезвреживания взрывоопасных объектов (ПКО) «Аракс», при закупке которых выявлены махинации, предназначены для выездов сотрудников инженерно-технических подразделений силовых структур на места происшествий с целью разведки, обнаружения, локализации и обезвреживания взрывных устройств. Комплекс смонтирован в фургоне (известно об использовании для этого автомобилей Ford Transit и Peugeot Boxer); для выполнения поставленных перед ним задач в состав ПКО «Аракс» входит несколько десятков видов различного оборудования — от шанцевого инструмента до рентгеновских установок и взрывозащитных костюмов. В частности, в комплектацию входят полевые комплексы эксперта-взрывотехника, локализаторы взрыва, конденсаторные взрывные приборы (машинки подрывные), комплекты для экспресс-анализа, блокираторы радиовзрывателей, переносные рентгено-телевизионные комплексы, металлодетекторы, радиолокаторы, разрушители кумулятивного типа и др.

Николай Сергеев, Александр Игорев