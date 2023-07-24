Минэнерго подтвердило, что обсуждает идею ограничения числа экспортеров бензина

Министерство энергетики России подтвердило, что рассматривает возможность составления списка экспортеров бензина, чтобы пресечь схемы серого экспорта топлива. О том, что правительство обсуждает ограничение перечня экспортеров бензина, ранее сообщил «Ъ».

«Составление списка экспортеров — это одна из рассматриваемых мер. Минэнерго и дальше будет работать над пресечением схем серого экспорта»,— сообщили ТАСС в министерстве.

По данным источников «Ъ», знакомых с планами Минэнерго, проект документа об ограничении экспорта бензина предполагает введение закрытого списка НПЗ, которым будет разрешено поставлять топливо на экспорт. Мера направлена на пресечение серого экспорта бензина, что, по мнению регуляторов и участников рынка, является одной из причин роста оптовых цен в последние месяцы.

Сегодня, 24 июля, биржевые цены на бензин АИ-95 и АИ-92 вновь достигли рекордных значений. За день бензин АИ-92 подорожал на 0,55%, до 64,879 тыс. руб. за тонну. Его стоимость обновляет рекорд 13 торговых дней подряд. Цена бензина АИ-95 выросла на 0,21%, до рекордных 69,925 тыс. руб. за тонну.

Подробнее об инициативе правительства — в материале «Ъ» «Бензин чистят от серого».

Милена Костерева