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Коммерсантъ FM
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Силуанов: дефицит бюджета РФ по итогам года составит 2-2,5% ВВП

Дефицит федерального бюджета по итогам 2023 года составит 2-2,5% ВВП, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью «Аргументы и факты». При этом, по словам министра, у России достаточно ресурсов как для выполнения плановых и дополнительных расходов.

«Сейчас размер дефицита выходит примерно на уровни, которые мы закладывали в план. По итогам года его размер составит 2-2,5% ВВП. Точнее можно будет сказать во втором полугодии. У нас достаточно ресурсов и для выполнения плановых расходов, и дополнительных, которые возникают в течение года»,— сообщил Антон Силуанов.

Доходы бюджета на этот год запланированы в размере 26 трлн 130,3 млрд руб., расходы — 29 трлн 55,6 млрд руб., дефицит — 2 трлн 925,3 млрд руб. (2% ВВП).

Минфин прогнозировал объем нефтегазовых доходов на уровне 8,9 трлн руб. Как сообщил Антон Силуанов, сейчас Минфин рассчитывает получить 8 трлн руб. нефтегазовых доходов при текущих ценах нефти (при цене Urals $60 за баррель за вычетом дисконта к Brent в $20 за баррель).

Однако глава Минфина признал, что на данный момент поступления от экспорта нефти и газа отстают от плана. «Пока в ФНБ деньги не направлялись, только забираем оттуда, поскольку на нефтегазовые доходы влияют внешние ограничения»,— объяснил министр.

Согласно опубликованным ранее данным Минфина, за период январь-июнь нефтегазовые доходы сократились на 47% и составили 3,382 трлн руб. Причины этого — высокая база 2022 года, снижение цен на нефть марку Urals, а также сокращение газового экспорта.

Подробнее — в материале «Бюджет не дотянул до базы».

Анастасия Ларина

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