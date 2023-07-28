В Таганроге после взрыва перекрыта часть улиц в центре города

Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации на месте взрыва ракеты. В городе перекрыто движение по Александровской улице, Лермонтовскому переулку, улице Антона Глушко, сообщили журналистам в пресс-службе УГИБДД региона.

«В администрации города провел оперативный штаб. Первое, что необходимо сделать,— оказать всю необходимую помощь, и медицинскую, и психологическую, пострадавшим. Также организовать работу по обследованию разрушений»,— написал господин Фатеев в своем Telegram-канале.

«Госавтоинспекция просит водителей двигаться по ул. Фрунзе и ул. Чехова»,— предупредили в ведомстве.

В результате взрыва ракеты, сбитой ПВО над Таганрогом, сегодня пострадали 15 человек. Сейчас на месте происшествия работают спасатели и следователи.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону