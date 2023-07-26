Разбор по частям гречи

Ослабление рубля, окончание сезона и рекордный экспорт сказываются на оптовой стоимости гречневой крупы. К сентябрю средние цены на эту продукцию, снижавшиеся с апреля 2022 года, могут вырасти с 41 тыс. руб. до 45 тыс. руб. за тонну, прогнозируют аналитики. Удорожание круп может способствовать перераспределению спроса на более дешевые бренды и собственные торговые марки сетей, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Оптовые цены на гречневую крупу в июле начали расти после снижения с апреля 2022 года с 93 тыс. руб. до 41 тыс. руб. за тонну, рассказал гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько на конференции «Где маржа». По его прогнозам, к сентябрю оптовая стоимость крупы может достичь 45 тыс. руб. за тонну и даже превысить этот показатель. Господин Рылько связывает рост цен с окончанием сезона, девальвацией рубля и рекордным экспортом.

По данным ИКАР, в сезоне-2022/23 Россия экспортировала 262 тыс. тонн гречихи и гречки, что примерно на 17% больше, чем сезоном ранее. Среди крупнейших покупателей крупы в 2023 году — Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан, Молдавия и Грузия, по данным участников рынка. Производство гречневой крупы в РФ с начала сезона в сентябре 2022 года по май этого года выросло почти на 7%, до 415 тыс. тонн, обновив рекорд, подсчитали в ИКАР.

В ассоциации «Руспродсоюз», куда входит и производитель круп «Мистраль Трейдинг», отмечают рост оптовых цен на гречневую крупу на 17 июля на 0,8% за неделю, до 38 руб. за 1 кг, на рис — на 2,5%, до 61,6 руб. за 1 кг. Как отметил зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов, курсовая турбулентность вместе с ростом тарифов на грузоперевозки и другими факторами влияет на разные категории товаров. Гендиректор компании «Прозерно» Владимир Петриченко связывает подорожание гречневой крупы в основном с инфляционными процессами.

Гендиректор агрохолдинга «Степь» (выпускает в том числе крупы) Андрей Недужко говорит, что на ценообразование в первую очередь влияет объем и качество урожая, которые еще неочевидны. В «Мистраль Трейдинге», «Агро-Альянсе», «Макфе», «Увелке» “Ъ” не ответили. В X5 Group («Пятерочка», «Перекресток»), «Магните», Auchan, Metro, «Азбуке вкуса» комментарии также не предоставили. В «Ленте» и «Вкусвилле» сообщили, что поставщики круп в последнее время не уведомляли о повышении цен. По данным Росстата, в июне 2023 года гречка в рознице стоила в среднем 88,78 руб. за 1 кг против 90,99 руб. за 1 кг месяцем ранее и 141,76 руб. за 1 кг годом ранее.

По данным NielsenIQ, продажи гречневой крупы в розничных сетях в июле 2022 года — июле 2023 года год к году снизились на 1,6% в объеме и на 18,6% в деньгах.

Натуральные продажи риса за этот период сократились на 8%, а денежные выросли на 5,5%. Динамику в NielsenIQ объясняют эффектом прошлогодних закупок. После начала военных действий на Украине спрос на гречку и сахар подскочил более чем на 170%, а сети ограничивали продажу популярных продуктов в одни руки.

О повышении цен на рис на 15–30% поставщики уведомляли сети весной 2023 года, ссылаясь на последствия аварии на Федоровском гидроузле в Краснодарском крае для урожая (см. “Ъ” от 21 марта). В ИКАР ждут, что оптовые цены на российский рис к сентябрю могут вырасти с 78 тыс. до 82 тыс. руб. за тонну. Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский отмечает, что на ценах может сказаться мировая конъюнктура, связанная с запретом вывоза белого риса из Индии. Но, подчеркивает он, в РФ из Индии импортировался только рис басмати, которого запрет не коснулся.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что в 2022 году средняя рентабельность по чистой прибыли у крупнейших FMCG-сетей сократилась с 2,8%, до 2,4%, и ресурсов для сдерживания роста цен у участников рынка нет. Эксперт ожидает дальнейшего перераспределения спроса в нижний ценовой сегмент и ускорения роста доли собственных торговых марок сетей.

В Минсельхозе “Ъ” заявили, что ценовая ситуация на рынке круп стабильна, посевные площади под рисом и гречихой должны превысить прошлогодний уровень, а в случае риса дополнительную поддержку окажет продление запрета на экспорт до конца 2023 года.

Екатерина Ракитина