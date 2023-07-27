Елену Исинбаеву исключили из состава центрального штаба ОНФ

Центральный штаб «Общероссийского народного фронта» (ОНФ), как и предполагал «Ъ», проголосовал за исключение из своего состава двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. Ранее в СМИ появилась информация, что спортсменка проживает на территории Испании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Исинбаева

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Елена Исинбаева

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как сообщает собеседник ТАСС в руководстве ОНФ, причиной исключения госпожи Исинбаевой стало ее длительное неучастие в работе «Народного фронта» и центрального штаба движения. Планируются ли какие-либо другие кадровые ротации в «Общероссийском народном фронте» и его федеральном руководстве помимо исключения Елены Исинбаевой из центрального штаба, не уточняется.

Накануне, 26 июля, о том, что Елена Исинбаева с большой долей вероятности будет исключена из центрального штаба ОНФ, «Ъ» сообщил один из членов штаба, депутат Государственной думы от партии «Новые люди» Олег Леонов. По его словам, он поддерживает немедленное исключение экс-спортсменки из руководства движения. «Человек не находится на территории Российской Федерации, отказывается от званий, которые были ей присвоены»,— пояснил парламентарий свою позицию.

В июле испанское издание El Digital Sur сообщило, что Елена Исинбаева переехала на испанский остров Тенерифе, где ведет «скрытный образ жизни» и проживает в «роскошном комплексе» на юге острова. Спортсменка в ответ на публикации в СМИ заявила, что она человек мира и живет там, где работает. Комментируя появившиеся в СМИ фотографии, она отметила, что снимки были сделаны десять лет назад.

17 июля Елена Исинбаева сообщила, что возобновит работу в Международном олимпийском комитете. По ее словам, те звания, «о которых говорят, носят номинальный характер», поскольку она никогда не состояла на службе в вооруженных силах РФ. Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал такую «оценку воинского звания» недопустимой, а глава Дагестана Сергей Меликов заявил о намерении переименовать названный в честь Елены Исинбаевой махачкалинский стадион. После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал россиян и отечественных чиновников помнить о «заслугах спортсменки перед Россией».

Подробнее читайте в материале «Майора попросили из штаба».