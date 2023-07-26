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Коммерсантъ FM
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Процессинг цифруется

Оплата в криптовалюте набирает популярность

За первое полугодие в России распространение сервисов, принимающих оплату в криптовалюте, удвоилось. По словам экспертов, для организаций смысл криптопроцессинга заключается в низких комиссиях, быстрых трансакциях без необходимости конвертации и потери на кросс-курсах. Но сохраняются и риски, в том числе регуляторные.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По оценке RTM Group, за первое полугодие количество сервисов, принимающих оплату криптовалютой в России (криптопроцессинг), увеличилось на 15–20% по сравнению со вторым полугодием 2022 года, до 300–400 шт. Год к году рост оказался двукратным: в январе—июне 2022 года количество аналогичных сервисов оценивалось в 200 шт.

Наибольшая доля сервисов приходится на так называемые криптообменники, позволяющие обменять реальные деньги на цифровой аналог, а также компании, которые имеют бизнес в РФ, но продают товары и услуги за рубежом, пояснил руководитель направления кибербезопасности RTM Group Артем Бруданин. В частности, оплата в криптовалюте очень популярна у игровых сервисов, заметил СЕО платформы Cheelee Руслан Шаров. Также это могут быть услуги, в том числе юридические. Небольшие заведения и магазины чаще используют фразу «Bitcoin/USDT Accepted» в рамках маркетингового продвижения, считает сооснователь Berezka DAO и Weezi Роман Кауфман.

Кроме того, по словам Артема Бруданина, увеличивается количество организаций, которые начали рассматривать прием платежей в криптовалюте после введения санкционных ограничений и ухода из РФ международных платежных систем. Чаще всего для этого используются биткойн и эфир, а также стейблкойны (USDT, USDC), отмечает Руслан Шаров.

Для организаций смысл криптопроцессинга заключается в низких комиссиях, быстрых и глобальных трансакциях без необходимости конвертации и потери на кросс-курсах, отмечает господин Кауфман. Это касается прежде всего выхода на новые рынки, в те страны, где валюта волатильна, и поэтому оптимальным вариантом оплаты может стать USDT, уточняет он.

Стоимость создания криптопроцессингового сервиса невелика, многое зависит от юрисдикции, хотя в РФ легально запустить его нельзя, отмечают эксперты. По словам управляющего партнера GMT Legal Андрея Тугарина, средняя цена за рубежом — €35 тыс. В расходы входит получение лицензии, подготовка всех необходимых документов, регистрация, а также содержание персонала, поясняет эксперт.

Однако в расчетах через криптовалюту сохраняется и целый ряд рисков, предупреждает Роман Кауфман. Так, цифровые валюты имеют высокую волатильность. С начала года курс биткойна менялся в пределах $16–32 тыс., при этом в отдельные дни колебания курса могли достигать 10% и более.

Кроме того, существуют регулятивные риски, в частности, в России действует запрет на оплату товаров и услуг с помощью криптовалюты. Это, по словам господина Кауфмана, может вызвать правовые и налоговые проблемы для компаний, принимающих криптовалюту.

Наконец, важным вопросом остается безопасность криптовалютных платежей. Особенно, уточняет Роман Кауфман, часто встречается «человеческая неосторожность, когда, перепутав один символ, можно отправить все свои деньги в неизвестном направлении навсегда».

Ксения Куликова, Юлия Пославская

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