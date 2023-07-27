Военные Нигера нанесли превентивный удар

Одной из тем для обсуждения в рамках открывшегося в четверг саммита Россия—Африка неожиданно стала ситуация в Нигере. Накануне военные взбунтовались против президента Мохамеда Базума и фактически взяли его в заложники, а уже ночью объявили о свержении. К тому, как развиваются события, не случайно приковано внимание международного сообщества: до последнего времени Нигер — одна из беднейших стран мира — считался приоритетным региональным партнером США и ЕС в борьбе с терроризмом, нелегальной миграцией и контрабандой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сторонники президента Нигерии Мохамеда Базума в Ниамее

Фото: Sam Mednick / AP Сторонники президента Нигерии Мохамеда Базума в Ниамее

Фото: Sam Mednick / AP

Ситуация с мятежом в Нигере «очень активно» обсуждается на полях российско-африканского саммита в Петербурге. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Наверняка как-то это будет обсуждаться и в ходе тех центральных мероприятий саммита, которые завтра состоятся, да и сегодня. Конечно, невозможно обойти вниманием такие события на Африканском континенте»,— добавил он.

Среди прочих президент Союза Коморских Островов Азали Ассумани, возглавляющий сейчас Африканский союз, высказался на эту тему на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия—Африка. «Мы (Африканский союз.— “Ъ”) решительно осуждаем события в Нигере и требуем немедленного освобождения президента и его семьи»,— заявил он.

Выпустил заявление и МИД РФ. «С обеспокоенностью следим за развитием обстановки в Республике Нигер, где 26 июля группа нигерских военнослужащих блокировала президентский дворец и заявила об отстранении от власти действующего главы государства Мохамеда Базума. По поступающей информации, приостановлена деятельность госучреждений, закрыты границы, по всей территории страны введен комендантский час,— говорилось в заявлении официального представителя ведомства Марии Захаровой.— Призываем стороны конфликта воздержаться от применения силы и решать все спорные вопросы путем мирного и конструктивного диалога. Надеемся на скорейшее урегулирование этого внутриполитического кризиса в интересах восстановления гражданского мира на благо дружественного нам нигерского народа. Рассчитываем на скорейшее освобождение военными президента Базума».

Мятеж, начавшийся рано утром 26 июля, возглавили бойцы из президентской гвардии, которой руководит генерал Абдурахман Чиани.

По сообщениям СМИ, они заблокировали здания президентского комплекса, где в это время в своей резиденции находился глава государства Мохамед Базум, его супруга, а также несколько высших должностных лиц.

Сразу несколько источников, которых цитировали местные СМИ, предположили: причиной происходящего стали не «политические аппетиты» восставших, а готовившаяся отставка генерала Чиани. На это косвенно указывает и официальное заявление офиса президента, распространенное в соцсетях: там воздержались от использования слова «переворот», назвав происходящее «вспышкой ярости» со стороны президентской гвардии. По сообщению журнала Jeune Afrique, у президента даже не изъяли телефон, по которому он успел поговорить с лидерами соседних государств, а также с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Абдурахман Чиани считается человеком исключительно лояльным предшественнику Мохамеда Базума — Мухаммаду Иссуфу. Генерал возглавил президентскую гвардию после прихода господина Иссуфу во власть в 2011 году. При этом ему удалось сохранить свою должность и после того, как бразды правления в 2021-м отошли к Мохамеду Базуму. За время службы генерал Чиани предотвратил по меньшей мере три попытки переворота, последняя из которых состоялась в ночь на 31 марта 2021 года, за два дня до вступления в должность господина Базума.

Однако кадровая политика преемника беспокоила генерала. Хотя президент Базум до последнего сохранял генерала в должности, в ходе перестановок в других силовых структурах своих постов уже лишился ряд других близких Мухаммаду Иссуфу лиц, включая начальников разведывательной службы, Генштаба и жандармерии. По всей видимости, генерал рассудил, что он станет следующим.

Поначалу все выглядело так, что ситуация складывалась не в пользу гвардейцев. В своем обращении офис президента попытался опереться на поддержку вооруженных сил и национальной гвардии. Лояльные президенту Базуму подразделения взяли под контроль здание государственной телерадиовещательной компании, элитные части превентивно разместились в ряде городов страны, а руководство вооруженных сил выдвинуло мятежным коллегам ультиматум с требованием немедленно покинуть президентский дворец. Вскоре у президентского комплекса собралось не менее 200 манифестантов с лозунгами в поддержку президента, так что гвардейцам пришлось рассеивать толпу предупредительными выстрелами в воздух.

Однако президентская гвардия, насчитывающая около 700 человек, — достаточно серьезная и хорошо вооруженная сила, поэтому стороны старались избежать кровопролития. С этой же целью в Ниамей — столицу Нигера — в среду экстренно вылетела делегация посредников от Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), в том числе президент Бенина Патрис Талон.

Однако переговоры президента с гвардейцами, по всей видимости, зашли в тупик, чем решили воспользоваться другие недовольные военные. В 23:30 26 июля по местному телевидению выступил полковник Амаду Абдраман. Его окружали девять офицеров.

Амаду Абдраман заявил об отстранении президента Базума, приостановке действия конституции, закрытии границ и создании «Национального совета по спасению отечества» — временного органа управления страной. За спиной полковника при этом оказались генерал Чиани и его помощник Ибро Амаду Башару.

Сам господин Базум вскоре лишь выразил надежду, что стране удастся сохранить достижения его правления. Но ситуация пока далека от разрешения. На своей странице в Twitter глава МИДа Асуми Масуду в качестве исполняющего обязанности главы правительства призвал сограждан к сопротивлению мятежникам, чтобы «положить конец этой авантюре», угрожающей «с трудом завоеванным свободам, демократии и прогрессу».

В качестве мотивов путча Амаду Абдраман назвал достаточно типичные для западноафриканских мятежных военных обстоятельства — тяжелую ситуацию с безопасностью и плохое государственное управление.

Дело в том, что последние годы пограничные регионы страны страдают от вылазок и терактов джихадистских формирований, связанных с «Исламским государством» и «Аль-Каидой» (террористические организации, запрещенные в РФ). В этих столкновениях вооруженные силы несут большие потери, и, несмотря на все усилия администрации Базума, объявившего вопросы безопасности приоритетом внутренней политики, обуздать расползающиеся очаги напряженности не получается.

Между тем приход к власти в ходе выборов Мохамеда Базума в 2021 году стал первой с 1960 года мирной передачей власти в этой стране. Поэтому его отстранение сильно встревожило соседей, причем не только региональное сообщество, но и мировые столицы. Дело в том, что до последнего времени Нигер — одна из беднейших стран мира — считался приоритетным партнером США и ЕС в борьбе с терроризмом, нелегальной миграцией и контрабандой в Сахеле. В стране находится авиабаза ЦРУ США и дислоцируется около 1,5 тыс. французских военных.

В отличие от соседних Мали и Буркина-Фасо (в 2020–2022 годах переживших ряд военных переворотов, в ходе которых к власти пришли настроенные против Запада офицеры), Нигер оставался последней страной региона с демократически избранным гражданским правительством и получал значительную военную, материально-техническую и финансовую помощь от западных стран. Только США с 2012 года потратили не менее $500 млн на переоснащение нигерской армии. А в начале июля глава дипломатической службы ЕС Жозеп Борель анонсировал помощь на сумму €100 млн.

После передислокации французских войск из Мали и Буркина-Фасо в Нигер роль этой страны в поддержании стабильности в регионе только возросла. В прошлом году Париж решил опробовать в Нигере новую стратегию борьбы с терроризмом, которая предусматривает качественную подготовку национальных вооруженных сил и минимизацию французского участия в руководстве и координации боевых операций. Теперь судьба инициативы оказалась под вопросом.

Алексей Целунов, Павел Тарасенко