НАТО на фоне прекращения зерновой сделки усиливает разведку в регионе Черного моря

Совет НАТО—Украина провел заседание по ситуации с безопасностью в Черноморском регионе после приостановки зерновой сделки. По итогам было решено усилить разведку в регионе.

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил о намерении НАТО усилить поддержку Украины. «Действия России также создают существенные риски для стабильности Черноморского региона, который имеет стратегическое значение для НАТО. Союзники усиливают поддержку Украины и повышают нашу бдительность. Мы по-прежнему готовы защищать каждый дюйм территории союзников от любой агрессии»,— заявил он (цитата по сайту НАТО).

Североатлантический альянс и союзники усиливают наблюдение и разведку в регионе Черного моря, в том числе с помощью морских патрульных самолетов и беспилотников, говорится в заявлении НАТО по итогам встречи. С 2022 года альянс значительно увеличил свое присутствие в регионе, в том числе с двумя новыми многонациональными боевыми группами в Болгарии и Румынии. Участники встречи одобрили усилия нескольких стран и международных организаций, направленные на продолжение экспорта украинского зерна по суше и морю. «Союзники также дали понять, что продолжат оказывать Украине значительную военную, экономическую и гуманитарную помощь»,— сообщает НАТО.

17 июля российская сторона не продлила сделку по безопасному вывозу украинского зерна через гуманитарные коридоры в Черном море, объяснив это невыполнением второй части стамбульской договоренности. Помочь реанимировать зерновую сделку сейчас пробует Турция, а Болгария, Румыния, Евросоюз и ООН пытаются способствовать продолжению экспорта украинского зерна по суше и морю.

О последствиях непродления зерновой сделки читайте в публикации «Ъ» «Продовольственные платежные единицы».