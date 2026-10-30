Клюшки наголо
Спортивный арбитражный суд вернул Россию в мировой хоккей
Россия смогла добиться возвращения на международную арену в виде спорта, имеющем в стране особенный, почти культовый, статус. Спортивный арбитражный суд (CAS), который ранее уже принимал решения в пользу российской стороны в ряде важных разбирательств, обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) разрешить российским командам участвовать в крупнейших соревнованиях, включая чемпионат мира 2027 года. Для IIHF, упорно сопротивлявшуюся их допуску в течение четырех лет и выразившей «разочарование» в связи с вердиктом CAS, он стал сильнейшим ударом в том числе, кажется, по причинам чисто технического характера. Например, теперь ей придется думать, как интегрировать сборную России в уже сформированный состав немецкого мирового первенства, в котором к тому же впервые за два десятилетия появились украинцы.
О победе российской стороны в высшей спортивной арбитражной инстанции первым рассказал в пятницу, 30 октября, министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Прежде всего с ним связывают запущенный в 2024 году процесс «реинтеграции» России в международное спортивное сообщество. В своем Telegram-канале господин Дегтярев сообщил, что «CAS отменил все пять резолюций» Совета Международной федерации хоккея и «обязал допустить» представляющие Россию команды «к участию в ее соревнованиях». Министр отметил, что решение CAS «является окончательным и обжалованию не подлежит».
Михаил Дегтярев добавил, что впереди Федерацию хоккея России (ФХР) ждет «сложная работа совместно с Международной федерацией хоккея по реализации решения CAS и возвращению российских команд к участию в соревнованиях под эгидой IIHF».
О такой «работе», комментируя происшедшее, упомянул в своем заявлении, опубликованном в Telegram, и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, отвечающий за международное направление и в последнее время возглавлявший команду «Россия 25», фактически заменявшую в товарищеских матчах национальную сборную. По мнению господина Ротенберга, «сильнейшие должны встречаться с сильнейшими, от этого выигрывает весь мировой хоккей».
Кроме того, Роман Ротенберг уточнил, что во время отстранения ФХР продолжала «развивать наш хоккей, готовить молодых игроков, сохранять систему сборных». «У нас талантливое поколение хоккеистов, которое заслуживает возможности бороться за медали чемпионатов мира»,— добавил функционер, подчеркнув, что «Россия — великая хоккейная держава и международный хоккей без нашей сборной не может быть полноценным».
В сообщении ФХР сказано, что она «приветствует решение Спортивного арбитражного суда и благодарит Министерство спорта Российской Федерации, Олимпийский комитет России, юридическую команду Curtis и всех специалистов, принимавших участие в подготовке позиции российской стороны». Источник “Ъ”, знакомый с ходом процесса, рассказал, что «эта подготовка на самом деле была чрезвычайно долгой, но федерация предпочла ее не афишировать». По его словам, российская сторона, которую представляли «и опытные зарубежные юристы», «выиграла разбирательство в одну калитку», а членов делегации поразил «низкий уровень чисто спортивных знаний юристов от IIHF: они вообще не разбирались в тонкостях хоккея».
В пятницу же на сайте арбитража появился текст самого решения по поданной в августе ФХР апелляции на действия международной федерации по запрету на участие России в ее соревнованиях. CAS после трехдневных — с 23 по 26 октября — слушаний обязал ее отменить запрет немедленно, то есть уже в нынешнем сезоне.
Более того, в тексте перечислены турниры, на которые IIHF формально обязана теперь допустить россиян. Это молодежный (для игроков до 20 лет) чемпионат мира в Канаде, приходящийся на новогодние каникулы, а также два юниорских (до 18 лет) мировых первенства (женское в Чехии в январе и мужское в США в апреле—мае) и два взрослых. У женщин, которые будут состязаться в Канаде, оно приходится на ноябрь 2027 года, у мужчин, как обычно, на последний месяц весны. Мужской чемпионат, главное соревнование IIHF, пройдет с 14 по 30 мая в двух городах Германии — Дюссельдорфе и Мангейме.
В пресс-релизе CAS говорится о том, что его арбитражная коллегия пришла к выводу, что доводы международной федерации, «касающиеся вопросов безопасности и иных опасений», на которых базировались санкции в отношении России, «не подкреплены достаточными доказательствами».
Она также отметила, что дисциплинарный совет IIHF ранее уже зафиксировал их дефицит «для соблюдения правовых оснований, необходимых для отстранения». Из текста следует, что коллегия единогласно постановила, что, «согласно действующему регламенту» федерации, «только обоснованные опасения в сфере безопасности могут служить основанием для ограничения участия спортсменов определенной национальности в соревнованиях». При этом, отменив решение Совета IIHF, она оговорилась, что «не предписывала альтернативные меры» и «не рассматривала организационные последствия» вердикта, поскольку «подобные требования не заявлялись и не являлись предметом апелляции». Под «альтернативными мерами» имеется в виду допуск в нейтральном статусе, то есть с целым рядом ограничений, в котором до сих пор вынуждена выступать значительная часть российских спортсменов.
В любом случае новость из CAS обречена была прозвучать очень громко. Ранее именно в нем российской стороне удалось добиться по крайней мере смягчения санкционного режима в некоторых видах спорта. Так, благодаря CAS России удалось в феврале отправить пусть маленькую, всего из 13 спортсменов, команду на зимние Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Без арбитражных побед в ней не было бы ни лыжников, ни саночников.
Но в данном случае прорыв блокады случился в виде слишком особенном. Хоккей в России с советских времен сохраняет почти культовый статус. А сегментов, в которых было бы такое количество спортсменов-легенд и ярких успехов, в отечественном спорте крайне мало. Поэтому инициированная, как в других видах, в 2022 году, после начала специальной военной операции на Украине хоккейная изоляция воспринималась в российском спортивном сообществе исключительно болезненно.
А остроты проблеме придавало удивительное упрямство курирующей вид на глобальном уровне федерации. IIHF, для которой российское присутствие всегда имело огромное значение, год за годом продлевала санкционный режим, отказываясь идти хотя бы на крохотные уступки, несмотря на данные о потере аудитории некоторых соревнований из-за отсутствия на них мощных российских команд. Национальная сборная в этот период пропустила пять чемпионатов мира и итальянскую Олимпиаду. На каждом из этих турниров она наверняка претендовала бы на награды.
Около месяца назад в IIHF сменился президент: пост достался немцу Францу Райндлю, который считался намного более умеренным спортивным политиком, нежели его постоянно подчеркивавший неприятие идеи восстановления России предшественник — француз Люк Тардиф. Однако публичных шагов навстречу ФХР структура после избрания господина Райндля так и не сделала. А ее заявление, посвященное итогу процесса в CAS, свидетельствует о том, что для руководителей IIHF он превратился в страшный удар.
«Выразив разочарование решением», международная федерация указала на то, что «не согласна» с ним и по-прежнему «настаивает на том, что принятые ранее меры были необходимы для обеспечения безопасности всех участников, а также для сохранения целостности проводимых соревнований».
IIHF уточнила, что, «признавая полномочия CAS», «в срочном порядке оценит необходимые шаги и временные затраты для исполнения решения арбитража, а также проанализирует операционные последствия», а «приоритетами в этой работе останутся безопасность всех участников и целостность каждого из чемпионатов».
Федерация акцентировала внимание на том, что, по ее версии, допуск российских сборных «влечет за собой серьезные практические последствия для соревнований, подготовка к которым уже находится на продвинутой стадии». «Изменения в составе участников» «потребуют масштабной координации с соответствующими национальными федерациями, организационными комитетами и принимающими сторонами», а корректировки будут включать «пересмотр форматов соревнований, расписания, логистики, а также мер по обеспечению безопасности». «Решение CAS не учитывает практические аспекты, которые невозможно реализовать незамедлительно»,— резюмировала IIHF.
На самом деле спорить с тем, что оперативное возвращение в хоккей России и в самом деле точно обеспечит упорно не пускавшей ее на свои турниры структуре сильнейшую головную боль, бессмысленно. Прежде всего ее, видимо, вызовет головное среди топовых состязаний.
Состав участников чемпионата мира в Германии уже давно сформирован. В нем, как обычно, 16 сборных, разбитых на предварительном этапе на две группы. Добавление сборной России, которой еще при Люке Тардифе IIHF гарантировала сохранение рейтинга и попадание после восстановления в элитный дивизион, в одну из них создаст явный дисбаланс в формате.
Вариант же с исключением кого-то из участников вообще с точки зрения IIHF будет, вероятно, смотреться абсолютно неприемлемым. Дело в том, что, в соответствии с регламентом, если кого-то и исключать, то сборную, поднявшуюся в высший дивизион со второго места в следующем по рангу в прошлом сезоне. А это — сборная Украины, которой в элите не было с 2007 года и во многом ради которой IIHF, надо полагать, и придерживался сверхжесткой линии в отношении России.
Источник “Ъ” в руководстве российским хоккеем не сомневается, что международная федерация, смирившись с поражением на юридическом поле, «все равно будет ставить палки в колеса, препятствуя незамедлительному российскому возвращению». «Так что оно, скорее всего, будет происходить постепенно»,— предположил он.