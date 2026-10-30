Клюшки наголо

Более того, в тексте перечислены турниры, на которые IIHF формально обязана теперь допустить россиян. Это молодежный (для игроков до 20 лет) чемпионат мира в Канаде, приходящийся на новогодние каникулы, а также два юниорских (до 18 лет) мировых первенства (женское в Чехии в январе и мужское в США в апреле—мае) и два взрослых. У женщин, которые будут состязаться в Канаде, оно приходится на ноябрь 2027 года, у мужчин, как обычно, на последний месяц весны. Мужской чемпионат, главное соревнование IIHF, пройдет с 14 по 30 мая в двух городах Германии — Дюссельдорфе и Мангейме.