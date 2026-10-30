Новак: правительство готовит исключения по экспорту дизеля на ноябрь

Прогнозируемый объем поставок дизеля на внешние рынки в ноябре — около 2,15 млн тонн. Показатель по итогам октября — 510 тыс. тонн. Текущий запрет на экспорт дизельного топлива для всех поставщиков действует до 31 октября. Его смягчили после переговоров президента России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в начале октября.