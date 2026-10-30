Новак: правительство готовит исключения по экспорту дизеля на ноябрь
Правительство России обсуждает введение исключений из запрета на экспорт дизельного топлива на ноябрь, сообщил вице-премьер Александр Новак. Они предполагают, что отдельные производители смогут поставлять топливо на внешние рынки.
Власти также готовятся продлить запрет на экспорт дизельного топлива до конца января. «Как и ранее, будут сделаны отдельные исключения по поставкам на мировые рынки»,— говорил Александр Новак журналистам.
Прогнозируемый объем поставок дизеля на внешние рынки в ноябре — около 2,15 млн тонн. Показатель по итогам октября — 510 тыс. тонн. Текущий запрет на экспорт дизельного топлива для всех поставщиков действует до 31 октября. Его смягчили после переговоров президента России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в начале октября.