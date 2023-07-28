Индекс Мосбиржи превысил 3 тыс. пунктов впервые с начала 2022 года

Впервые с 22 февраля 2022-го индекс Мосбиржи превысил 3 тыс. пунктов, следует из данных торгов сегодня, 28 июля.

По состоянию на 14:32 индекс Мосбиржи растет на 0,45%, до 3001,4 пункта, долларовый индекс РТС в то же время снижается на 0,16%, до 1037,37 пункта. Доллар вырос до 91,15 руб., евро — до 100,5 руб.

Лидеры роста — «Глобалтранс» (+ 7,15%), X5 Retail Group (+ 4,04%), VK (+ 2,5%), «Россети» (+ 2,05%) и «Татнефть» (+ 1,53%).

13 июля индекс Мосбиржи перевалил за отметку 2900 пунктов и рос на 0,26%, установив рекорд с 22 февраля прошлого года.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Полина Мотызлевская