Ударники обмана

Спрос на взлом или проведение атаки на те или иные ресурсы зависит от сезонности. Как писал “Ъ” ранее, в начале сентября российские EdTech-сервисы подверглись мощным сетевым атакам. Интерес к ним злоумышленников был связан с началом учебного года (см. “Ъ” от 9 сентября). В целом, по оценке ГК «Солар», число кибератак в России в январе—сентябре этого года увеличилось на 38%, писал Forbes.