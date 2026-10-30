Ударники обмана
Доля предложения нелегальных ИТ-услуг за год увеличилась до 52%
На теневых форумах растет доля предложения нелегальных услуг, таких как создание фейковых отзывов, манипуляции с поисковой выдачей и т. д. С 44% годом ранее она выросла до 52%. Несмотря на постоянную борьбу с нелегальными ресурсами как в России, так и в мире, пока злоумышленникам удается находить альтернативные каналы продвижения, включая мессенджеры.
“Ъ” ознакомился с данными ИБ-вендора RED Security (входит в структуру МТС) о распространении объявлений о «серых услугах» на теневых форумах и ресурсах за девять месяцев 2026 года. В сентябре каждое второе (52%) коммерческое объявление на таких форумах предлагало услуги по манипуляции поисковой выдачей («черное SEO»), созданию фейковых отзывов, продаже или аренде «прогретых» аккаунтов, накрутке в соцсетях, предоставлению прокси и др.
Доля серых объявлений в общем объеме выросла за год с 44% до 52%. При этом в начале года доля таких предложений была ниже — 39%.
Всего эксперты проанализировали почти 300 тыс. объявлений на различных теневых форумах с января по сентябрь.
Такие услуги, поясняют в компании, напрямую не запрещены законом, но часто используются для обхода правил платформ, обмана пользователей или как часть мошеннической цепочки: «Прогретые аккаунты могут использовать для социальной инженерии, а мобильные прокси со сменой IP-адреса — для обхода антифрод-систем банка или онлайн-площадок».
Общее же число объявлений на теневых форумах, в том числе хакерских, за год сократилось почти в два раза, оценили в RED Security. Спрос на серые услуги можно объяснить тем, что платформы ужесточают верификацию и правила для пользователей. «Цены на такие услуги довольно низкие», — отмечают аналитики RED Security.
Спрос на взлом или проведение атаки на те или иные ресурсы зависит от сезонности. Как писал “Ъ” ранее, в начале сентября российские EdTech-сервисы подверглись мощным сетевым атакам. Интерес к ним злоумышленников был связан с началом учебного года (см. “Ъ” от 9 сентября). В целом, по оценке ГК «Солар», число кибератак в России в январе—сентябре этого года увеличилось на 38%, писал Forbes.
За последние полтора года «индустрия теневых форумов» пережила серию крупных ударов, рассказывает директор департамента наступательной безопасности компании «Информзащита» Анатолий Песковский: от отключений до арестов предполагаемых администраторов. Однако средняя доля Telegram по семи отслеживаемым категориям киберпреступных обсуждений выросла с 28% за 2025 год до 45% за январь—май 2026 года, то есть на 61%. Предложение украденных данных также велико: в 2024 году было выявлено 2,9 млрд уникальных наборов скомпрометированных учетных данных.
Наибольшую опасность представляют услуги, которые под видом серого маркетинга или арбитража трафика фактически продают готовую инфраструктуру для обхода корпоративных средств защиты, продолжает Анатолий Песковский.
За объявлениями о чистых домашних IP для обхода блокировок и парсинга встречается продажа доступа к скомпрометированным роутерам, IoT-устройствам и ТВ-приставкам. Атакующие используют их как адреса подключения в нужном регионе, что помогает обходить геофильтры и часть ограничений по IP, предупреждает он. В 2026 году на рынке серых и «околохакерских» услуг автоматизируются торговля, подготовка аккаунтов и создание материалов для мошенничества. «Девять бот-аккаунтов создали 15,8% сообщений в наблюдавшихся Telegram-каналах с предложениями ИИ-инструментов»,— приводят пример в «Информзащите».