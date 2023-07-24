Мантуров: производство боеприпасов в России за месяц превысило показатели всего прошлого года

Объемы средств поражения, которые ежемесячно производятся на оборонно-промышленных предприятиях, за месяц превысили показатели выпуска за весь прошедший год. Об этом рассказал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на совете по вопросам функционирования предприятий ОПК в Приволжском федеральном округе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Мантуров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Денис Мантуров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«С начала текущего года по многим видам вооружения, военной специальной техники уже произведено намного больше, чем за весь прошлый год. А если говорить о средствах поражения, мы сейчас выходим на уровень, при котором поставки только за один месяц превышают суммарный заказ прошлого года»,— сказал господин Мантуров (цитата по «РИА Новости»).

Министр отметил, что большинство предприятий выдерживают «беспрецедентные по срокам и объемам» планы-графики. По его словам, «отдельные срывы» достаточно быстро «нагоняются» либо компенсируются аналогичными изделиями.

При этом для новых промышленных мощностей, по словам министра, не хватает рабочих рук. Так, предприятиям ОПК требуется свыше 16 тыс. новых специалистов. «Сейчас им нужно оказывать максимальное содействие в выполнении действительно тяжелых задач, которые перед ними поставлены. Прежде всего это касается обеспечения кадровыми ресурсами, которых объективно не хватает нашей оборонке»,— сказал господин Мантуров.

18 июля состоялось заседание Координационного совета по вопросам обеспечения вооруженных сил. Совет, в частности, обсудил итоги проверки обоснованности цен контрактов на военные поставки — по результатам контрольных мероприятий они снижены в общей сложности на 10 млрд руб.

Подробнее об итогах заседания — в материале «Ъ» «Военные контракты прошли переоценку».

Милена Костерева