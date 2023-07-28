Юдаева уйдет с должности первого зампреда ЦБ, станет советником Набиуллиной

Первый зампред Банка России Ксения Юдаева переходит на должность советника председателя ЦБ с 1 августа. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Ксения Юдаева
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Госпожа Юдаева будет отвечать за диалог с научным и экспертным сообществом, университетами по образовательным и исследовательским вопросам, при этом она продолжит заниматься развитием исследований и аналитики в Банке России. Ксения Юдаева также сохраняет посты в совете директоров и комитете финансовой стабильности регулятора.
В рамках изменения обязанностей зампредов ЦБ:
- первый зампред Владимир Чистюхин будет контролировать и координировать работу Службы анализа рисков;
- зампред Филипп Габуния — департамента финансовой стабильности;
- зампред Алексей Заботкин — департамента исследований и прогнозирования и департамента статистики;
- зампред Валерий Казарин — департамента управления данными.
Первым зампредом ЦБ госпожа Юдаева стала в сентябре 2013 года. До этого она возглавляла экспертное управление президента РФ. В 2015 году Ксения Юдаева передала свои полномочия по регулированию денежно-кредитной политики после обсуждения промежуточных итогов валютного кризиса.