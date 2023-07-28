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Коммерсантъ FM
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Юдаева уйдет с должности первого зампреда ЦБ, станет советником Набиуллиной

Первый зампред Банка России Ксения Юдаева переходит на должность советника председателя ЦБ с 1 августа. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Ксения Юдаева

Ксения Юдаева

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Ксения Юдаева

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Госпожа Юдаева будет отвечать за диалог с научным и экспертным сообществом, университетами по образовательным и исследовательским вопросам, при этом она продолжит заниматься развитием исследований и аналитики в Банке России. Ксения Юдаева также сохраняет посты в совете директоров и комитете финансовой стабильности регулятора.

В рамках изменения обязанностей зампредов ЦБ:

  • первый зампред Владимир Чистюхин будет контролировать и координировать работу Службы анализа рисков;
  • зампред Филипп Габуния — департамента финансовой стабильности;
  • зампред Алексей Заботкин — департамента исследований и прогнозирования и департамента статистики;
  • зампред Валерий Казарин — департамента управления данными.

Первым зампредом ЦБ госпожа Юдаева стала в сентябре 2013 года. До этого она возглавляла экспертное управление президента РФ. В 2015 году Ксения Юдаева передала свои полномочия по регулированию денежно-кредитной политики после обсуждения промежуточных итогов валютного кризиса.

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