Юдаева уйдет с должности первого зампреда ЦБ, станет советником Набиуллиной

Первый зампред Банка России Ксения Юдаева переходит на должность советника председателя ЦБ с 1 августа. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ксения Юдаева

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Ксения Юдаева

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Госпожа Юдаева будет отвечать за диалог с научным и экспертным сообществом, университетами по образовательным и исследовательским вопросам, при этом она продолжит заниматься развитием исследований и аналитики в Банке России. Ксения Юдаева также сохраняет посты в совете директоров и комитете финансовой стабильности регулятора.

В рамках изменения обязанностей зампредов ЦБ:

первый зампред Владимир Чистюхин будет контролировать и координировать работу Службы анализа рисков;

зампред Филипп Габуния — департамента финансовой стабильности;

зампред Алексей Заботкин — департамента исследований и прогнозирования и департамента статистики;

зампред Валерий Казарин — департамента управления данными.

Первым зампредом ЦБ госпожа Юдаева стала в сентябре 2013 года. До этого она возглавляла экспертное управление президента РФ. В 2015 году Ксения Юдаева передала свои полномочия по регулированию денежно-кредитной политики после обсуждения промежуточных итогов валютного кризиса.