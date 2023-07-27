ЕЦБ повысил базовую ставку на 25 базисных пунктов — до 4,25%

Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил базовую ставку на 25 б.п.— до 4,25%. Это самый высокий уровень с начала 2001 года. Ставка по депозитам повышена до 3,75%, ставки по маржинальной кредитной линии — до 4,5%.

«Будущие решения совета управляющих ЕЦБ обеспечат сохранение ключевых ставок так долго, как это потребуется, на уровнях, ограничивающих экономическую активность в достаточной мере, чтобы добиться своевременного возврата инфляции в еврозоне к двухпроцентному целевому показателю ЕЦБ»,— сообщил регулятор.

Портфель бумаг, приобретенных по программе выкупа активов (APP), сокращается умеренными темпами, также сообщили в ЕЦБ. Это связано с тем, что регулятор больше не реинвестирует поступления от погашаемых бумаг.

Повышение ставки в том числе отражает прогноз регулятора по инфляции. ЕЦБ ожидает, что до конца года она будет снижаться, но останется выше целевого уровня длительное время. По июньскому прогнозу ЕЦБ общая инфляция составит в среднем 5,4% в 2023 году, 3% в 2024 году и 2,2% в 2025 году. 15 июня ЕЦБ также повысил базовую ставку на 25 б.п.— до 4%. Цель ЕЦБ по инфляции — 2%.

Вчера, 26 июля, Федеральная резервная система США вернулась к повышению ключевой ставки, доведя ее до уровня 5,25–5,50%.

Подробнее — в материале «Напугать, но не поднимать».

Анастасия Ларина