Суд в Швеции оштрафовал Грету Тунберг на $144

Суд в Швеции приговорил активистку Грету Тунберг к штрафу за неповиновение полиции и нарушение правил проведения демонстрации в Мальмё. Девушка должна будет выплатить 1,5 тыс. шведских крон (около $144), а также пожертвовать еще 1 тыс. крон ($96) в шведский фонд для жертв преступлений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pavel Golovkin, AP Фото: Pavel Golovkin, AP

Госпожа Тунберг на суде подтвердила, что допустила вменяемые ей в вину нарушения, но отказалась признавать вину. Она сказала, что нарушила правила из-за необходимости, обусловленной «климатическим кризисом», приводит ее слова AFP. СМИ писали, что девушке могло грозить до шести месяцев тюремного заключения.

19 июня члены организации Reclaim the Future попыталась блокировать въезд в порт города Мальмё в знак протеста против использования ископаемого топлива. В числе протестующих была и Грета Тунберг. Она говорила, что участники акции намерены «физически остановить инфраструктуру, связанную с ископаемым топливом».

Лаура Кеффер