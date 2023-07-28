Совет федерации одобрил повышение призывного возраста до 30 лет

Совет федерации одобрил закон, согласно которому с 1 января 2024 года призыву на срочную военную службу будут подлежать граждане от 18 до 30 лет. «За» проголосовали 159 сенаторов, один воздержался.

Документ также уточняет условия и категории граждан, которые могут заключать «короткие» контракты сроком на год и меньше в особые периоды. С призывниками может быть заключен контракт о прохождении военной службы на год или меньше при чрезвычайных ситуациях, для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности или для участия в операциях российской армии, в том числе для выполнения задач по пресечению международной террористической деятельности за пределами России.

Закон предусматривает возможность создания специализированных государственных унитарных предприятий в отдельных субъектах РФ для усиления охраны общественного порядка и борьбы с диверсантами. Они могут создаваться губернаторами по решению президента в период мобилизации, военного положения и в военное время.

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко на заседании сегодня, 28 июля, также заявила, что действующие льготы и отсрочки новым законом не отменяются. «Ничего не меняется, как было с 18 лет (призыв.— ''Ъ''), так и остается. Никто, кто имел льготы, отсрочку,— ничего не меняется»,— сказала она (цитата по «РИА Новости»). Валентина Матвиенко также выразила недоумение по поводу бурной реакции на принятие закона. По ее мнению, это нормально, когда законодательные инициативы обсуждаются в парламенте, в обществе, в СМИ, но «не надо искать черную кошку в темной комнате», считает она.

В первом чтении закона в Госдуме предлагалось поэтапно повысить призывной возраст с 18–27 лет до 21–30 лет. Во втором чтении в документ были внесены поправки, сохраняющие нижнюю границу на уровне 18 лет при повышении призывного возраста до 30 лет. При рассмотрении закона во втором и третьем чтениях законопроект поддержали 335 депутатов, 13 выступили против, 28 воздержались. Против таких поправок высказывались сенаторы Андрей Клишас и Виктор Бондарев. При рассмотрении инициативы в Госдуме глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пояснял, что граждане, которым исполнится 27 лет до конца 2023-го, зачисляются в запас и не подпадают под призыв в 2024 году.

Полина Мотызлевская