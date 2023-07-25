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Коммерсантъ FM
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В Китае объявили об отставке главы МИДа, не появлявшегося на публике месяц

Парламент Китая объявил о снятии Цинь Гана с должности министра иностранных дел страны. 57-летний политик не появлялся на публике с 25 июня. В МИД Китая накануне отказались отвечать на вопрос о его состоянии здоровья. Новым министром иностранных дел назначен 69-летний Ван И, заведующий канцелярией комиссии ЦК по иностранным делам. До 30 декабря 2022 года Ван И занимал пост главы МИДа.

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Цинь Ган

Цинь Ган

Фото: Thomas Peter / Pool Photo / AP, File / AP

Ван И

Ван И

Фото: Reuters / Florence Lo/File Photo

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Цинь Ган

Фото: Thomas Peter / Pool Photo / AP, File / AP

Ван И

Фото: Reuters / Florence Lo/File Photo

С чем связано увольнение Цинь Гана, неизвестно. Как сообщает агентство «Синьхуа», решение об отставке политика было принято на 4-й сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва, которая проходит в пекинском Доме народных собраний.

Последний раз Цинь Гана видели 25 июня. Тогда он провел встречу в Пекине с замглавы российского МИДа Андреем Руденко. Из-за отсутствия информации о его местонахождении глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли отложил визит в Пекин, планировавшийся в конце июля. Западные СМИ выдвигали несколько версий того, что могло случиться с китайским министром, в том числе его готовящийся переход на более высокую должность.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Был, да не всплыл».

Лаура Кеффер

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