Путин запретил менять пол без медицинских показаний

Президент Владимир Путин подписал закон о запрете смены пола в России. Согласно документу, провести операцию по смене пола в России будет возможно только в случае наличия медицинских показаний.

В законе также указано, что в случае смены пола одним из супругов брак будет аннулирован. Соответствующие изменения вносятся в статью 16 Семейного кодекса. Кроме того закон предусматривает, что если у человека есть справка о смене пола, ему запретят усыновлять детей.

Согласно закону, вводится запрет на хирургическое вмешательство и гормональную терапию. Запрещается изменять пол в документах — паспорт гражданина будет считаться недействительным через 90 дней после внесения подобных изменений. При этом на граждан, изменивших пол до дня вступления в силу закона о запрете, его нормы распространяться не будут.

Закон о запрете смены пола был одобрен Советом федерации 19 июля, Госдума приняла его в окончательном чтении 14 июля.

Авторами закона выступили депутаты Госдумы от всех пяти фракций во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным. Он обосновывал введение законодательного запрета на смену пола необходимостью уберечь страну от «дьявольской политики» США, где «пропагандируются эти новые псевдоценности». Принятие закона также связывается с участившимися случаями, когда справку о смене пола предъявляют с целью уклонения от военной службы. По данным МВД, приводившимся в тексте инициативы, за заменой паспорта на основании «изменение пола» в 2016 году обратились 142 человека, а в 2022-м — уже 996.

Александр Кислов