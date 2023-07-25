«Республику» передали из рук в руки

Новым владельцем интеллектуальной собственности книжной сети «Республика», в том числе ее бренда, стал индивидуальный предприниматель Дмитрий Алиев. Он приобрел лот на торгах в рамках банкротства всего за 4,8 млн руб. при начальной стоимости в 53,5 млн руб. По мнению участников рынка, господин Алиев может быть посредником для возвращения сети активов банкрота. Юристы отмечают, что на практике покупатели на банкротных торгах часто связаны с владельцами должника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

В рамках банкротства ООО «Республика» 24 июля был определен покупатель товарных знаков книжной сети, ее мобильного приложения для Android и сайта, следует из информации на «Федресурсе». Победителем стал Дмитрий Алиев, который за 4,8 млн руб. получил, в частности, товарные знаки «Республика», Respublica, «Республика книг», ipublica, «Айпублика», дизайн-концепцию Made in Respublica и дизайн-концепцию оформления бумажных пакетов.

Сейчас магазинами «Республики» управляет франчайзи — ООО «ПроЛайф» (принадлежит на 100% ООО «Интел-Руал», которым владеет Игорь Дериглазов — основатель холдинга «Меломан»), которое заключило с сетью лицензионное соглашение в 2020 году. В «Республике» отметили, что на 24 июля договор продолжает действовать: «Все возникающие вопросы сеть будет обсуждать с новым правообладателем в рабочем режиме».

ООО «Республика» основано владельцем производителя продуктов «Дымов» Вадимом Дымовым. Компания управляла примерно 40 магазинами в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге. Банкротство сети началось в ноябре 2020 года. «Непоправимый ущерб», как утверждали в компании, ей нанесла пандемия.

С началом банкротства «Республика» передала все офлайн-магазины франчайзи, а ООО управляло только интернет-магазином (см. “Ъ” от 19 ноября 2020 года). В феврале бренд и сайт книжной сети были выставлены на продажу, начальная цена активов составляла 53,5 млн руб. (см. “Ъ” от 10 февраля).

По данным «СПАРК-Интерфакс», Дмитрий Алиев ранее был гендиректором ООО «Ультра», занимавшегося оптовой торговлей компьютерами и программным обеспечением, а также совладельцем КПКГ «Доверие» и гендиректором ООО «Голден авто», торгующего автотранспортными средствами. С 21 июля господин Алиев зарегистрирован как ИП (основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий), но в результатах торгов он указан как физическое лицо.

Связаться с господином Алиевым “Ъ” не удалось. Источники “Ъ” полагают, что он может быть посредником для возвращения сети прав на товарные знаки по заниженной цене. На практике «достаточно часто» покупатель активов банкрота связан с владельцами компании-должника, отмечает советник Orchards Вадим Бородкин. Советник практики разрешения споров и банкротства BGP Litigation Руслан Петручак поясняет, что владельцы должника, «как правило, пытаются спасти ценные активы» путем их отчуждения до банкротства подконтрольному лицу либо уже на торгах. «В некоторых сферах бенефициары используют "циклическую модель" бизнеса, при которой жизнь компании до банкротства может составлять три-четыре года. Затем бизнес подхватывает новая структура, которая получает активы старой»,— поясняет господин Бородкин.

При этом кредиторы заинтересованы, чтобы имущество банкрота было продано как можно дороже, а связанное с владельцами должника лицо, напротив, хочет получить все по наименьшей цене, подчеркивает Руслан Петручак. Но покупка аффилированным с должником лицом по слишком низкой цене позволяет оспорить торги, уточняет он, «поэтому часто актив приобретает внешне независимое лицо». Еще одна причина дистанцирования конечного бенефициара от номинального покупателя, по словам Вадима Бородкина, заключается в «очищении бизнеса» и минимизации рисков субсидиарной ответственности.

Юлия Юрасова, Анна Занина