Основатель «Додо Пиццы» Овчинников уходит с поста гендиректора

Основатель Dodo Brands (владелец брендов «Додо Пицца» и других) Федор Овчинников объявил об уходе с поста гендиректора компании. Его преемником станет руководитель Dodo Brands в США Алена Тихова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Федор Овчинников

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Федор Овчинников

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Господин Овчинников объявил об уходе на съезде партнеров и менеджеров. «Я уже 11-й раз выхожу выступать на нашем съезде и хочу сказать, что сегодня мое последнее публичное выступление в качестве CEO на наших съездах»,— сказал бизнесмен. Трансляция съезда велась в YouTube.

Алена Тихова приступит к обязанностям с начала 2024 года. Она займется развитием международных рынков, в том числе в Дубае. Федор Овчинников останется акционером компании и будет входить в совет директоров. Предприниматель хочет заняться развитием сетей «Дринкит» и «Донер 42».

Господин Овчинников анонсировал уход с поста гендиректора в январе 2023-го. Он объяснял это тем, что компаниям необходимо отделяться «от родителей-основателей», чтобы продолжать развиваться.

Федор Овчинников открыл первую пиццерию «Додо Пицца» в родном Сыктывкаре в 2011 году. Сейчас сеть насчитывает 957 заведений в 18 странах мира.

Леонид Уварчев