Новая Концепция внешней политики РФ, задержание корреспондента WSJ и затор на трассе М-4 «Дон»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Журналист Wall Street Journal Эван Гершкович (в центре) после заседания суда

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Журналист Wall Street Journal Эван Гершкович (в центре) после заседания суда

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Инициативы недели

Президент РФ Владимир Путин утвердил новую Концепцию внешней политики.

Совбез ООН не принял резолюцию России о расследовании взрывов на «Северных потоках».

В России введен обязательный сбор в бюджет с продажи активов иностранцами.

ФСБ РФ намерена получать информацию о геолокации и платежах пассажиров такси.

Единороссы предложили дать льготную ипотеку не чиновникам, а работникам оборонной промышленности.

Минфин РФ планирует сократить численность федеральных казенных учреждений.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила разрешить выдавать паспорта России за границей.

Генштаб РФ предупредил об электронных повестках в ходе весеннего призыва.

В Госдуме пообещали считать удаление аккаунта на «Госуслугах» уклонением от службы в армии.

МОК рекомендовал допускать до турниров российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе.

ФСИН предлагает госкорпорации «Ростех» услуги заключенных.

Жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений экс-президенту США Дональду Трампу.

Страны ЕС на год продлят добровольное сокращение потребления газа на 15%.

По букве закона

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу.

Президент РФ Владимир Путин поручил упростить использование Fan ID.

Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича по делу о шпионаже. ФСБ задержала американского корреспондента в Екатеринбурге.

МВД РФ объявило в розыск участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову (признана иностранным агентом).

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о приостановке до лета проведения судебной реформы на фоне продолжающихся общенациональных протестов.

Цитаты недели

«Введенные против российской экономики нелегитимные ограничения в среднесрочной перспективе действительно могут негативно на ней отразиться» (президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством).

«Россия — исторический защитник суверенитета и государственности любых народов, которые обращались к ней за помощью. Она как минимум дважды спасала сами США — во время Войны за независимость и Гражданской войны» (секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в интервью «Российской газете»).

«Я думаю, что он (Владимир Путин.— “Ъ”) блефовал, когда раньше пытался бряцать ядерной саблей. Возможно, он не блефует здесь» (экс-советник президента США Джон Болтон о размещении ядерного оружия РФ в Белоруссии).

«Это вооружение не несет радиологической опасности» (глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси о снарядах с обедненным ураном).

«За злато, за корзинки пищи, // За место возле алтаря, // За все, что имут духом нищие. // Его подманивают зря» (экс-глава Минэкономики Алексей Улюкаев издает книгу стихов).

Цифры недели

Поставки нефти из РФ в Индию выросли в 22 раза в 2022 году.

Российские банки предоставили участникам спецоперации кредитные каникулы на 69,3 млрд руб.

Внешний долг России за год снизился на $101,81 млрд.

Из-за аномального снегопада на трассах в Ростовской области возник затор, в котором застряли более тысячи машин.

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о росте среднедушевого дохода в России в 2022 году на 12,4%.

Цена атомного ледокола «Россия» может вырасти на 40–60%, а сроки выпуска — сдвинуться вправо.

Роскачество обнаружило кишечную палочку в 40% роллов «Филадельфия».

ФК «Челси» понес убытки в £120 млн из-за санкций против бизнесмена Романа Абрамовича.

За год российские разработчики ПО подняли цены на 30–50%.

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко призвал мировые энергетические компании поделиться прибылью в $200 млрд.

Глава СНБО Украины Алексей Данилов объявил о наличии у ВСУ дронов с дальностью полета 3 тыс. км.

Отставки и назначения

Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области Александра Буркова. Врио главы региона он назначил главу правительства ДНР Виталия Хоценко.

Президент РФ Владимир Путин освободил от должности первого замглавы МЧС Александра Чуприяна.

Правительство Казахстана ушло в отставку в связи с избранием нового состава Мажилиса (нижняя палата парламента).

Сделки недели

Американский холдинг First Citizens приобретет Silicon Valley Bridge Bank — банк—санатор Silicon Valley Bank, банкротство которого спровоцировало панику в банковском секторе.

«Роснефть» и Indian Oil Corporation договорились об увеличении поставок нефти в Индию.

В Китае совершена первая сделка по продаже СПГ в юанях.