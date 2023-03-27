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Коммерсантъ FM
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Власти ввели обязательный сбор с продажи активов иностранцами

При выходе «недружественных» нерезидентов из российских активов наряду со значительным дисконтом им теперь в обязательном порядке придется заплатить сбор в бюджет РФ. При дисконте свыше 90% размер взноса будет составлять не менее 10% от рыночной стоимости актива.

«Правительственная подкомиссия по контролю за иностранными инвестициями скорректировала условия выхода резидентов из недружественных стран из активов в РФ. Для выхода из российских активов "недружественным" иностранцам обязательно придется платить взнос в российский бюджет»,— сообщает «Интерфакс» со ссылкой на протокол заседания правкомиссии.

Ранее российские власти существенно ужесточили контроль над сделками с акциями и облигациями российских компаний, а также ОФЗ и паями, которые до начала военной операции РФ на Украине принадлежали иностранным лицам, а в 2022 году в «особом порядке» были переданы российским резидентам. Теперь даже для последующих продаж или передачи таких ценных бумаг потребуется разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «Активы для избранных».

Александр Кислов

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