Суд арестовал журналиста WSJ Эвана Гершковича по делу о шпионаже

Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича по делу о шпионаже на 1 месяц 29 суток, до 29 мая 2023 года. По ст. 276 УК («Шпионаж») ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Журналист Wall Street Journal Эван Гершкович после заседания суда
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
По данным ТАСС, Эван Гершкович будет содержаться в СИЗО «Лефортово».
Сегодня, 30 марта, ФСБ сообщила о задержании Эвана Гершковича в Екатеринбурге. По данным спецслужбы, журналист «по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые составляют гостайну».
WSJ назвала обвинения их сотрудника в шпионаже необоснованными и призвала к его немедленному освобождению. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что господин Гершкович был «взят с поличным». Замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что сейчас вопрос об обмене журналиста не стоит.
Как отмечает CNN, корреспондент WSJ стал первым с 1986 года американским журналистом, задержанным в России по обвинению в шпионаже.