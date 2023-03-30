Суд арестовал журналиста WSJ Эвана Гершковича по делу о шпионаже

Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича по делу о шпионаже на 1 месяц 29 суток, до 29 мая 2023 года. По ст. 276 УК («Шпионаж») ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Журналист Wall Street Journal Эван Гершкович после заседания суда

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Журналист Wall Street Journal Эван Гершкович после заседания суда

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По данным ТАСС, Эван Гершкович будет содержаться в СИЗО «Лефортово».

Сегодня, 30 марта, ФСБ сообщила о задержании Эвана Гершковича в Екатеринбурге. По данным спецслужбы, журналист «по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые составляют гостайну».

WSJ назвала обвинения их сотрудника в шпионаже необоснованными и призвала к его немедленному освобождению. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что господин Гершкович был «взят с поличным». Замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что сейчас вопрос об обмене журналиста не стоит.

Как отмечает CNN, корреспондент WSJ стал первым с 1986 года американским журналистом, задержанным в России по обвинению в шпионаже.