Путин предупредил о возможном негативном влиянии санкций на российскую экономику

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством заявил, что западные санкции еще могут оказать негативное влияние на экономику страны. Глава государства призвал обеспечить устойчивое увеличение внутреннего спроса для нивелирования возможных последствий санкционных ограничений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Введенные против российской экономики нелегитимные ограничения в среднесрочной перспективе действительно могут негативно на ней отразиться»,— сообщил Владимир Путин.

Глава государства полагает, что в текущей ситуации внутренний спрос становится ведущим фактором экономического роста.

Ранее господин Путин заявлял, что Запад после начала военной операции на Украине развернул против России и экономический фронт. По его словам, с помощью санкций «западные гуманисты» хотели посредством страданий россиян дестабилизировать общество изнутри, однако им это не удалось.

Выступая на коллегии Генпрокуратуры России 15 марта, президент Путин сообщил, что власти должны расширить экономические свободы и снизить административные барьеры в ответ на санкции других стран.

Александр Кислов