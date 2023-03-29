Глава СНБО Украины Данилов объявил о наличии у ВСУ дронов с дальностью полета 3 тыс. км

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов намекнул, что в распоряжении ВСУ находятся тысячи ударных дронов, в том числе с дальностью действия 3 тыс. км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Данилов

Фото: Anna Voitenko / Reuters Алексей Данилов

Фото: Anna Voitenko / Reuters

«"Украинский рой имени Матиаса Руста" — десятки моделей, тысячи дронов. Ударные БПЛА на вооружении ВСУ дальностью полета более 3 тыс. км»,— написал господин Данилов в Twitter.

К публикации секретарь СНБО прикрепил снимок самолета Матиаса Руста, немецкого пилота-любителя, сумевшего преодолеть советскую ПВО, долететь до Москвы и посадить машину на Красной площади в 1987 году.

Накануне, 28 марта, ТАСС сообщил о том, что в Новой Москве возле железнодорожных путей были обнаружены обломки предположительно беспилотного летательного аппарата (БПЛА). В тот же день о падении дрона в деревне Губастово Коломенского района Московской области рассказал подмосковный губернатор Андрей Воробьев. БПЛА упал в 100 м от газовой компрессорной станции.

26 марта в городе Киреевске, расположенном в 30 км от Тулы, упал украинский беспилотник ТУ-141 «Стриж» (в Минобороны РФ сообщили, что дрон был выведен из строя комплексом РЭБ «Поле-21»). До этого, 1 марта, российское оборонное ведомство сообщило о предотвращении массовой украинской атаки на Россию с использованием беспилотников.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Украинские дроны летят косяками».