Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Президент России Владимир Путин сегодня, 30 марта, подписал указ о весеннем призыве на военную службу. Согласно указу, с 1 апреля по 15 июля на военную службу должны призвать 147 тыс. человек. Осенью 2022 года были призваны 120 тыс., а весной 2022 года — 134,5 тыс. человек.

«Правительству, органам исполнительной власти субъектов и призывным комиссиям обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом на военную службу»,— говорится в указе.

Указом предписано уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок службы по призыву которых истек. Документ вступает в силу со дня официального опубликования.