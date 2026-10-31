Глава Совбеза Ирана заявил об изменившемся «тоне» США в диалоге с республикой
США изменили «тон» в диалоге с Ираном. Об этом заявил глава Высшего совета нацбезопасности республики Мохсен Резаи. Так он прокомментировал письмо Вашингтона, которое, по его словам, в Тегеране получили, но пока не ответили на него.
«Новое письмо от американских посредников было передано в Министерство иностранных дел... Заметное изменение в тоне этого письма по сравнению с предыдущей перепиской свидетельствует об укреплении авторитета и победе иранского народа»,— сказал господин Резаи (цитата по Tasnim).
28 октября The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что вице-президент США Джей Ди Вэнс отправил письмо секретарю Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсену Резаи в попытке возобновить переговоры между странами. По словам собеседников газеты, соответствующее распоряжение господину Вэнсу отдал президент США Дональд Трамп. Позднее американский президент опровергал эту информацию. Сегодня в Иране подтвердили получение письма от США.