Нетаньяху подтвердил приостановку обсуждения судебной реформы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о приостановке до лета проведения в Кнессете (парламенте) судебной реформы на фоне продолжающихся общенациональных протестов. После этого заявления крупнейший профсоюз «Гистадрут» заявил об отмене общенациональной забастовки.
Биньямин Нетаньяху
Фото: Ronen Zvulun, Reuters
«Из чувства национальной ответственности, из желания предотвратить раскол между нашими гражданами я решил приостановить второе и третье чтения законопроекта»,— объявил он (цитата по AFP). «Забастовка, о которой я объявил сегодня утром, закончится»,— заявил председатель «Гистадрут» Арнон Бар-Давид, предложив содействие в формировании реформы по общему согласию (цитата по Reuters).
Ранее об отсрочке в обсуждении реформы объявил лидер входящей в правящую коалицию партии министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир. По данным радиостанции Kan, обсуждение в парламенте отложено до следующей, летней сессии. На следующей неделе Кнессет уходит на перерыв в связи с праздником Песах, который приходится на 5–13 апреля.
Против реформы, которая ограничит полномочия Верховного суда Израиля, выступили в том числе президент Ицхак Герцог и министр обороны Йоав Галант. Последний сразу после этого был уволен.
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