Нетаньяху подтвердил приостановку обсуждения судебной реформы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о приостановке до лета проведения в Кнессете (парламенте) судебной реформы на фоне продолжающихся общенациональных протестов. После этого заявления крупнейший профсоюз «Гистадрут» заявил об отмене общенациональной забастовки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Биньямин Нетаньяху

Фото: Ronen Zvulun, Reuters Биньямин Нетаньяху

Фото: Ronen Zvulun, Reuters

«Из чувства национальной ответственности, из желания предотвратить раскол между нашими гражданами я решил приостановить второе и третье чтения законопроекта»,— объявил он (цитата по AFP). «Забастовка, о которой я объявил сегодня утром, закончится»,— заявил председатель «Гистадрут» Арнон Бар-Давид, предложив содействие в формировании реформы по общему согласию (цитата по Reuters).

Ранее об отсрочке в обсуждении реформы объявил лидер входящей в правящую коалицию партии министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир. По данным радиостанции Kan, обсуждение в парламенте отложено до следующей, летней сессии. На следующей неделе Кнессет уходит на перерыв в связи с праздником Песах, который приходится на 5–13 апреля.

Против реформы, которая ограничит полномочия Верховного суда Израиля, выступили в том числе президент Ицхак Герцог и министр обороны Йоав Галант. Последний сразу после этого был уволен.

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Мария Федотова