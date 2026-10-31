Протесты «поколения Z» в городах Германии переросли в беспорядки

Участники митинга в Берлине начали взрывать петарды, кидать в полицию пиротехнику и бутылки. В столице Германии на демонстрацию вышли около 8 тыс. человек. На акции протеста в Гамбурге под лозунгом «Против призыва в армию!» участники поджигали баррикады и бросали заграждения в силовиков. Протестующие нападали на полицию на демонстрациях во Франкфурте, Бремене и Штутгарте. В Кельне полиция задержала около 500 человек. По данным Bild, за вечер на улицы вышло более 100 тыс. человек.