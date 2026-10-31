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Выпуск газеты №203«Ъ» Газета
Мир

Протесты «поколения Z» в городах Германии переросли в беспорядки

Протесты движения «Поколение Z решает» в некоторых городах Германии переросли из мирных демонстраций в беспорядки, сообщает Die Welt. По данным издания, полиция применяет против протестующих водометы и перцовые баллончики, а также останавливает демонстрации.
Демонстрация в Гамбурге
1/101/10

Демонстрация в Гамбурге

Marcus Brandt / dpa / AP

Во время манифестации в Лейпциге демонстранты жгли файеры
2/102/10

Во время манифестации в Лейпциге демонстранты жгли файеры

Sebastian Willnow / dpa / AP

Участники протестов в Кельне выступали против сокращения социальных расходов и роста стоимости жизни
3/103/10

Участники протестов в Кельне выступали против сокращения социальных расходов и роста стоимости жизни

Thilo Schmuelgen / Reuters

В Берлине демонстранты требовали увеличить напоги на богатых
4/104/10

В Берлине демонстранты требовали увеличить напоги на богатых

Christian Mang / Reuters

Демонстрация в Гамбурге
5/105/10

Демонстрация в Гамбурге

Jonas Walzberg / Reuters

Демонстрация во Франкфурте-на-Майне
6/106/10

Демонстрация во Франкфурте-на-Майне

Michael Probst / AP

Полицейский кордон в Кельне
7/107/10

Полицейский кордон в Кельне

Thilo Schmuelgen / Reuters

В Гамбурге демонстрации переросли в беспорядки
8/108/10

В Гамбурге демонстрации переросли в беспорядки

Jonas Walzberg / Reuters

Во Франкфурте-на-Майне протестующие перекрывали дороги
9/109/10

Во Франкфурте-на-Майне протестующие перекрывали дороги

Kai Pfaffenbach / Reuters

Полиция арестовывает одного из участников протеста в Берлине
10/1010/10

Полиция арестовывает одного из участников протеста в Берлине

Ebrahim Noroozi / AP

Протесты в Германии начались сегодня днем. Их участники требуют отставки канцлера ФРГ Фридриха Мерца, инвестиций государства в образование и социальную сферу. Молодежь также выступает против роста стоимости жизни и обязательной военной службы. Сначала демонстрации проходили мирно, на них собирались до 5 тыс. человек. «Поколение Z решает» призвало молодежь выйти на улицы в 30 городах Германии.
Участники митинга в Берлине начали взрывать петарды, кидать в полицию пиротехнику и бутылки. В столице Германии на демонстрацию вышли около 8 тыс. человек. На акции протеста в Гамбурге под лозунгом «Против призыва в армию!» участники поджигали баррикады и бросали заграждения в силовиков. Протестующие нападали на полицию на демонстрациях во Франкфурте, Бремене и Штутгарте. В Кельне полиция задержала около 500 человек. По данным Bild, за вечер на улицы вышло более 100 тыс. человек.