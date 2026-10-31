Протесты «поколения Z» в городах Германии переросли в беспорядки
Протесты движения «Поколение Z решает» в некоторых городах Германии переросли из мирных демонстраций в беспорядки, сообщает Die Welt. По данным издания, полиция применяет против протестующих водометы и перцовые баллончики, а также останавливает демонстрации.
Протесты в Германии начались сегодня днем. Их участники требуют отставки канцлера ФРГ Фридриха Мерца, инвестиций государства в образование и социальную сферу. Молодежь также выступает против роста стоимости жизни и обязательной военной службы. Сначала демонстрации проходили мирно, на них собирались до 5 тыс. человек. «Поколение Z решает» призвало молодежь выйти на улицы в 30 городах Германии.
Участники митинга в Берлине начали взрывать петарды, кидать в полицию пиротехнику и бутылки. В столице Германии на демонстрацию вышли около 8 тыс. человек. На акции протеста в Гамбурге под лозунгом «Против призыва в армию!» участники поджигали баррикады и бросали заграждения в силовиков. Протестующие нападали на полицию на демонстрациях во Франкфурте, Бремене и Штутгарте. В Кельне полиция задержала около 500 человек. По данным Bild, за вечер на улицы вышло более 100 тыс. человек.