Гражданин-спаситель

Silicon Valley Bank, банкротство которого спровоцировало панику в банковском секторе, наконец обрел нового хозяина. Американские власти передали активы Silicon Valley Bridge Bank, банка-санатора, холдингу First Citizens Bank & Trust. Теперь регулятору осталось найти покупателя для SVB Private — подразделения, занимавшегося управлением капиталами состоятельных клиентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Steven Senne, File / AP Фото: Steven Senne, File / AP

Уже сегодня, 27 марта, 17 бывших отделений SVB вновь откроют свои двери для клиентов, но уже под новой вывеской, говорится в сообщении FDIC. Теперь они будут работать под брендом First Citizens Bank.

Власти США в лице Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC) так и не смогли найти покупателя на все активы Silicon Valley Bank, обанкротившегося 10 марта. Как и предполагалось, регулятору пришлось продавать главного кредитора Кремниевой долины по частям. Тем не менее в воскресенье FDIC удалось справиться с первостепенной задачей — найти покупателя для Silicon Valley Bridge Bank (SVBB), банка-санатора, которому достались активы и депозиты рухнувшего SVB.

На SVBB претендовали банковский холдинг из штата Северная Каролина First Citizens Bank & Trust и один из крупнейших коммерческих банков Нью-Джерси Valley National Bancorp. First Citizens первым обозначил интерес к покупке обанкротившегося SVB и в итоге и стал его покупателем.

По условиям сделки First Citizens получил все депозиты клиентов SVB, а также весь портфель его кредитов. На момент банкротства SVB владел активами на $167 млрд, а объем его депозитов составлял $119 млрд.

В рамках сделки FDIC продала First Citizens активы на $72 млрд со скидкой $16,5 млрд. При этом активы бывшего SVB на сумму $90 млрд по-прежнему остаются под управлением регулятора. Регулятор также получил права на повышение стоимости обыкновенных акций First Citizens с потенциальной стоимостью до $500 млн.

Наконец, стороны договорились о разделении потенциальных убытков по коммерческим кредитам, выданным SVB. Silicon Valley Bank занимался кредитованием молодых компаний Кремниевой долины и был крупнейшим банком этого типа в США. В отличие от крупных банков, SVB охотно выдавал кредиты молодым компаниям, у которых зачастую не было ни выручки, ни активов. Его бизнес-модель была полностью ориентирована на стартапы, а кредиторами выступали венчурные инвесторы, которых банк умел убедить в том, что очередная молодая компания заслуживает шанса и финансирования. Соответственно, выдававшиеся коммерческие кредиты всегда были связаны с высокими рисками.

Теперь First Citizens будет работать над внедрением бизнеса SVB в собственную систему, на что, вероятно, потребуется несколько месяцев.

А FDIC продолжит поиски покупателя для второй части бизнеса бывшего SVB — SVB Private Bank. Тот предоставлял банковские услуги, услуги по управлению капиталом и трастовые услуги состоятельным частным лицам. По большей части это бывший Boston Private, приобретенный SVB в 2021 году. Заявки на его приобретение подавались до минувшей пятницы. А его покупателем, по данным Reuters, может выступить все тот же First Citizens.

Кирилл Сарханянц